Assicurazione parametrica: come accelerare la ripresa da catastrofi naturali secondo il rapporto Generali-Undp

Il rapporto congiunto di Generali e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo mette in evidenza come l’assicurazione parametrica possa garantire pagamenti rapidi in risposta a eventi climatici estremi, migliorando la resilienza delle comunità vulnerabili

In un contesto globale caratterizzato da eventi climatici estremi e catastrofi naturali, l’assicurazione parametrica emerge come uno strumento utile per le comunità vulnerabili. È quanto sottolineato nel rapporto congiunto di Generali e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) intitolato “L’assicurazione parametrica a supporto della resilienza finanziaria”.

Le assicurazioni parametriche, o index-based, offrono pagamenti rapidi legati a eventi specifici, come il livello di precipitazioni o la forza del vento, piuttosto che alle perdite economiche effettive. Questo approccio consente di attivare le coperture in modo tempestivo, migliorando la ripresa dopo eventi catastrofici come siccità, inondazioni e terremoti. Secondo il rapporto, a livello globale esiste un “protection gap” di circa 1,8 trilioni di dollari, che evidenzia la necessità di una protezione più efficace e tempestiva.

Assicurazione parametrica: esempi pratici

Il rapporto include casi studio che illustrano l’applicazione pratica dell’assicurazione parametrica. Ad esempio, in Malawi, la siccità rappresenta una minaccia per l’agricoltura dell’80% della popolazione. In Messico, solo il 22% delle perdite causate dal terremoto del 2017 era coperto da assicurazione, mettendo a rischio i servizi sociali per molte persone già vulnerabili. Questi esempi mostrano come l’assicurazione parametrica possa migliorare la resilienza finanziaria delle comunità colpite.

La partnership tra Generali e Undp si propone di promuovere una maggiore collaborazione tra il settore pubblico e privato per rafforzare la protezione finanziaria. Il rapporto fornisce anche una checklist utile per governi e organizzazioni, aiutandoli a valutare come integrare l’assicurazione parametrica nelle loro strategie di gestione del rischio.

I commenti

Christian Kanu, ceo di Generali Global Corporate & Commercial, ha sottolineato che queste soluzioni possono rafforzare la resilienza delle comunità che attualmente non godono di un’adeguata copertura assicurativa. “L’assicurazione parametrica offre una copertura del rischio efficiente e conveniente, aiutando le comunità a fronteggiare gli eventi naturali e l’interruzione delle attività produttive” ha dichiarato Kanu.

Jan Kellett, Global and Corporate Lead on Insurance and Risk Finance di Undp, ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento dei governi per il successo delle assicurazioni parametriche. “Il settore assicurativo non può adottare queste soluzioni senza un ecosistema appropriato,” ha affermato, evidenziando la necessità di regolamenti e politiche che supportino l’implementazione di tali strumenti.