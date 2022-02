Arte in asta per sostenere l’assistenza sanitaria delle donne più fragili

Dal 15 al 23 febbraio, l’omonima vendita includerà opere donate personalmente da artisti contemporanei come Lesley Vance, Erin Shirreff, Mariah Robertson, David Mramor, Uman e Sheree Hovsepian

Asta online Phillips in collaborazione con l’organizzazione no profit Noise for Now, che raccoglierà fondi e sensibilizzerà i diritti sanitari delle donne negli Stati Uniti.

I proventi di Noise for Now andranno a beneficio di due importanti organizzazioni di beneficenza 501(c)(3): The National Network of Abortion Funds, che aiuta a spostare le barriere finanziarie e logistiche all’accesso all’aborto, e The Abortion Care Network, che mira a creare una rete per fornitori in tutto il paese. Amelia Bauer, Direttore Esecutivo di Noise for Now, ha dichiarato: “L’accesso all’aborto sicuro e legale negli Stati Uniti è la più grande minaccia da quando è stato deciso Roe V Wade 49 anni fa. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di lavorare con Phillips e tutti gli incredibili artisti che riconoscono l’urgenza di questo momento. Le generose donazioni delle loro opere d’arte aiuteranno a raccogliere i fondi tanto necessari per le organizzazioni in prima linea nella lotta per proteggere e fornire assistenza sanitaria riproduttiva”.

John McCord, specialista internazionale di Phillips e vicepresidente per il 20° secolo e l’arte contemporanea, e Patrizia Koenig, specialista, co-responsabile delle vendite diurne, AVP hanno aggiunto: “È nostro privilegio lavorare con Noise for Now per aumentare la consapevolezza tanto necessaria per salute riproduttiva delle donne e accesso sicuro all’aborto. Siamo così grati agli artisti che hanno generosamente donato le loro opere a questa tempestiva causa. Incoraggiamo tutti ad aumentare le loro opere digitali il mese prossimo per creare un cambiamento duraturo promuovendo le importanti missioni di questi enti di beneficenza”. Phillips sta ancora consegnando attivamente le opere per l’asta e incoraggia chiunque desideri partecipare a contattare.

Noise for Now è stata fondata nel 2017 per raccogliere fondi e sensibilizzare le organizzazioni locali negli Stati Uniti che lavorano per fornire e proteggere l’assistenza sanitaria riproduttiva, compreso l’aborto. Negli ultimi 5 anni, l’organizzazione ha lavorato con musicisti come Bon Iver, Kim Gordon, St. Vincent, Cyndi Lauper, Fiona Apple, Cat Power, Fleet Foxes e Neil Young, attori tra cui Mark Ruffalo, Daryl Hannah, Ione Skye , Alysia Reiner e Noel Wells e più recentemente il WNBPA. Questa asta con Phillips sarà la prima incursione dell’organizzazione nel mondo delle belle arti. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di lavorare con gli incredibili artisti contemporanei che ci hanno contattato nel corso degli anni offrendo il loro supporto per Abortion Justice.