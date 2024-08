Apple, Luca Maestri non sarà più il direttore finanziario: ecco di quanto è salito il titolo sotto la sua guida. Intanto arriva l’iPhone 16

Sotto la guida di Maestri, il valore delle azioni di Apple è salito dell’800% e il fatturato è più che raddoppiato. Ora, l’azienda si appresta a svelare l’iPhone 16, che introdurrà l’AI e i chip A18, insieme alle nuove generazioni di Apple Watch e AirPods

In un grande cambio di guardia a Cupertino, Apple ha annunciato che Luca Maestri, il cfo che ha guidato le finanze dell’azienda con mano ferma per dieci anni, si ritirerà alla fine dell’anno. Dal primo gennaio 2025, il testimone passerà a Kevan Parekh, attuale vice presidente of Financial Planning and Analysis e veterano di Apple da 11 anni. Nonostante il cambiamento, Maestri continuerà a lavorare in azienda occupandosi di guidare i team dei Servizi Aziendali, inclusi sistemi informativi, tecnologia, sicurezza informatica, immobiliare e sviluppo, e riporterà direttamente al ceo Tim Cook. Le azioni di Apple hanno mostrato una reazione moderata alla notizia, con un lieve calo dello 0,9% all’apertura.

Apple, i trionfi di Maestri

Luca Maestri, originario di Roma e laureato in Economia e Commercio alla Luiss Guido Carli con un MBA alla Boston University, ha avuto una carriera prestigiosa prima di unirsi ad Apple nel 2013. Con esperienze precedenti in General Motors e Nokia Siemens Networks, Maestri è entrato in Apple come vicepresidente e Corporate Controller, per poi essere promosso a cfo nel 2014, succedendo a Peter Oppenheimer.

Durante il suo mandato, Maestri ha guidato Apple attraverso un periodo di straordinaria crescita e innovazione. Sotto la sua direzione, il valore delle azioni di Apple è aumentato dell’800% e il fatturato dell’azienda è più che raddoppiato, passando da 183 miliardi di dollari nel 2014 a 383 miliardi nel 2023. Maestri ha guidato l’espansione nei servizi, un settore che ha visto crescere i ricavi di oltre cinque volte, e ha contribuito a rendere Apple la prima azienda hi-tech del mondo per capitalizzazione. Cook ha elogiato Maestri per il suo ruolo cruciale nel migliorare le prestazioni finanziarie dell’azienda e nella disciplina finanziaria applicata in ogni settore.

Ma ora tocca a Parekh affrontare il mercato con nuove sfide, inclusa la crescente concorrenza in Cina e l’attesa per le innovazioni legate all’intelligenza artificiale. Parekh, che ha lavorato a stretto contatto con Maestri e ha accumulato 11 anni di esperienza in Apple, è stato descritto da Cook come la scelta ideale per il ruolo di cfo. “Kevan è stato un membro essenziale del nostro team finanziario. La sua esperienza, il suo giudizio e la sua competenza lo rendono perfetto per questo incarico”, ha dichiarato il top manager.

Apple, in arrivo l’iPhone 16: ecco cosa sappiamo

E mentre il cambio di guardia avviene senza intoppi, Apple si prepara per un’altra grande novità: l’iPhone 16. Dopo aver sorpreso con vendite migliori del previsto nel terzo trimestre, la Mela prevede un ulteriore slancio grazie all’integrazione dell’AI nel nuovo iPhone. Il grande evento è fissato per il 9 settembre presso la sede centrale di Cupertino, alle 10:00 locali (19:00 ora italiana).

Ma cosa sappiamo? Il nuovo iPhone 16 promette di essere rivoluzionario, grazie all’integrazione dell’AI e ai potenti chip A18. Gli esperti prevedono che i modelli premium dell’iPhone 16 potrebbero presentare uno schermo più grande e una fotocamera con un design completamente rinnovato, insieme a nuove colorazioni esclusive.

Oltre agli iPhone, l’evento di settembre includerà la presentazione della nuova generazione di Apple Watch. L’Apple Watch Series 10 potrebbe sfoggiare un design più sottile e display più ampi, mentre ci si aspetta anche un aggiornamento per l’Apple Watch SE e l’Apple Watch Ultra.

Gli AirPods non saranno da meno: sono previsti due nuovi modelli di AirPods 4, uno simile agli attuali e uno avanzato con cancellazione attiva del rumore (Anc), per soddisfare sia chi cerca una soluzione base sia chi desidera un’esperienza audio più sofisticata.

Infine, l’evento potrebbe includere l’annuncio della data di rilascio di iOS 18, il nuovo sistema operativo che introdurrà la novità di Apple Intelligence.