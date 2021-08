Andy Warhol: “Trucks Series” in vendita online da Christie’s Londra

Trucks Series di Andy Warhol sarà in mostra presso la sede di Christie’s a Londra come parte della mostra di prevendita dal 17 al 28 settembre 2021.

Nel giugno 1986, il governo federale tedesco e La Road Haulage Association (BDF) hanno ospitato il 20° Congresso mondiale dell’Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU) a Francoforte sul Meno. Fu per questa occasione che il BDF incaricò Andy Warhol di produrre una serie di serigrafie raffiguranti un camion merci. Il mercante d’arte tedesco Hermann Wünsche è stato il coeditore, essendo stato uno dei primi galleristi a portare il lavoro di Andy Warhol in Germania. Nel 1976 aveva fatto in modo che Warhol facesse un ritratto di Willy Brandt, il primo cancelliere socialdemocratico tedesco dopo la guerra, e continuò a commissionare ritratti di altri importanti tedeschi, come il presidente della Cancer Society, Mildred Scheel (1980) , e il portiere della Nazionale di calcio, Toni Schumacher (1983).

Andy Warhol, Trucks Series (1985, stima: £ 50.000-70.000)

Il soggetto era molto in linea con la pratica di Warhol di lavorare con oggetti e immagini di uso quotidiano, come lattine di zuppa, scatole di detersivo, manifesti pubblicitari e figure iconiche, reali o immaginarie. L’immagine di un camion da carico combinava una certa insipidezza quotidiana con carisma e forza visiva. Dopo alcune sperimentazioni con le linee ei colori, Warhol e gli editori hanno prodotto una serie di quattro stampe in diverse combinazioni di colori, con sfondi in giallo, blu, rosso e nero. Questi furono stampati rispettivamente in un’edizione di sessanta impressioni, più un piccolo numero di prove e 15 impressioni fuori commercio. La distribuzione è stata condivisa tra Hermann Wünsche, la Federal Road Haulage Association e l’International Road Transport Union. Il set offerto nell’asta Prints & Multiples di settembre proviene dall’archivio della Federal Road Haulage Association, oggi Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL).