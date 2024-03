Amplifon chiude il 2023 con risultati record. Dividendo a 0,29 euro. Il titolo corre in Borsa

Ricavi consolidati a 2,26 miliardi di euro, in crescita del 10,2%. Continua l’espansione internazionale. Per il 2024 risultati ancora in crescita. A Piazza Affari corre il titolo +6%

Ottimi risultati per Amplifon nel 2023. L’azienda leader nelle soluzioni uditive, ha chiuso l’anno con ricavi consolidati a 2,26 miliardi di euro, in crescita del 10,2% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti rispetto al 2022, grazie alla forte crescita organica, pari all’8%, nonostante l’andamento più debole della domanda in Europa. L’utile netto su base ricorrente è pari a 165,8 milioni di euro, in flessione del 9,5% rispetto all’anno precedente a causa di maggiori ammortamenti e dell’incremento degli oneri finanziari. Ebitda è di 541,6 milioni di euro, in aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 852 milioni di euro dopo investimenti, acquisizioni e dividendi per un totale di 314 milioni di euro.

Proposto un dividendo di 29 centesimi di euro per azione, in linea con quello distribuito nel 2022, con un pay-out pari al 41,9% dell’utile netto consolidato per azione.

Grazie a questi risultati il titolo vola in Borsa guadagnando oltre il 6%.

Amplifon: accelera l’espansione internazionale

Prosegue l’espansione internazionale della società. Nel 2023, Amplifon ha ampliato la sua presenza acquisendo oltre 340 punti vendita nei mercati chiave come Francia, Germania, Nord America e Cina, con un investimento di oltre 108 milioni di euro. In particolare, la rete in Cina è stata più che raddoppiata, superando i 400 negozi. Il network globale di Amplifon ora conta circa 9.700 punti vendita.

Risultati in crescita anche per il 2024

Per il 2024, Amplifon prevede una forte crescita dei ricavi consolidati a tassi elevati a cambi costanti, supportati dall’aumento delle quote di mercato e dalle acquisizioni bolt-on, con queste ultime che dovrebbero contribuire alla crescita per almeno il 2%. Si prevede inoltre un margine Ebitda su base ricorrente superiore al 24,6%, grazie alle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda metà del 2023, con benefici attesi già a partire dal primo trimestre.

“Il 2023 è stato per il nostro Gruppo un anno di ulteriore crescita, nel quale abbiamo raggiunto livelli record in valore assoluto sia in termini di ricavi, con un incremento di oltre il 10% a cambi costanti, sia di Ebitda, nonostante un mercato europeo più debole rispetto alle attese. Sono orgoglioso di come la nostra organizzazione ha affrontato e risposto ad un contesto di mercato e macroeconomico particolarmente sfidante” ha commentato Enrico Vita, Ceo di Amplifon.

“È stato un anno importante per i significativi investimenti nel consolidamento ed espansione della rete anche grazie alle numerose acquisizioni nei mercati chiave del Nord America, dell’Europa e della Cina. Alla luce di questi investimenti, delle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda parte del 2023 e dell’attesa normalizzazione del mercato europeo, prevediamo una crescita significativa anche nel 2024, sia dal punto di vista dei ricavi che della profittabilità” ha concluso Vita.