Amplifon: al via il nuovo piano di sostenibilità “Listening Ahead”

Il piano si articola in 20 nuovi obiettivi che abbracciano quattro macro-aree: Prodotti & Servizi, Persone, Comunità ed Etica, con scadenze al 2026, 2028 e 2030. Eccoli in dettaglio

Amplifon, il leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha annunciato il suo nuovo piano di sostenibilità denominato “Listening Ahead”. Il Piano si articola in 20 nuovi obiettivi suddivisi in quattro aree principali (Prodotti & Servizi, Persone, Comunità, Etica), con prospettive fino al 2026, 2028 e 2030.

Tra gli obiettivi vi è la promozione dell’accessibilità alle cure uditive, l’introduzione di esperienze sempre più innovative per i clienti e il supporto agli studenti e ai professionisti che desiderano entrare nel settore della cura dell’udito. Amplifon si impegna anche nello sviluppo dei talenti, garantendo un ambiente di lavoro sano e inclusivo con pari opportunità per tutti i dipendenti.

Un’altra priorità è la sensibilizzazione dei giovani alla prevenzione e al benessere uditivo attraverso progetti socialmente utili e il coinvolgimento attivo dei dipendenti nelle attività delle Fondazioni del Gruppo. Infine, si presta particolare attenzione all’integrazione dei criteri di sostenibilità nella gestione responsabile della catena di approvvigionamento e all’adozione di nuove iniziative per contrastare il cambiamento climatico e promuovere la circolarità.

Questo è il secondo Piano di Sostenibilità nella storia di Amplifon che segue quello annunciato nel 2021 con obiettivi fino al 2023.

Amplifon: il nuovo piano di sostenibilità

Il nuovo piano di sostenibilità è stato rivisto prendendo in considerazione le priorità dei principali stakeholder, tra cui dipendenti, comunità, fornitori, investitori e agenzie di rating ESG. Per assicurare il completo allineamento dell’intera organizzazione alla strategia di sostenibilità, gli obiettivi del piano sono incorporati nella Politica di Remunerazione della Società, influenzando la remunerazione variabile a breve e lungo termine del Top Management. Infine, per integrare progressivamente la strategia finanziaria con quella di sostenibilità, gli stessi obiettivi sono collegati a tre linee di credito ESG-linked.

Amplifon: le quattro aree del piano

Ecco in dettaglio le quattro aree principali (Prodotti & Servizi, Persone, Comunità, Etica) del piano di sostenibilità “Listening Ahead” di Amplifon.

Prodotti e Servizi:

Offrire gratuitamente test dell’udito completi, risparmiando oltre €600 milioni per clienti nel periodo 2024-2026.

Implementare il Nuovo Protocollo di negozio in almeno un terzo dei Paesi entro il 2026.

Investire in programmi professionali per futuri audiologi e audioprotesisti, coinvolgendo almeno 800 persone nel mondo tra il 2024 e il 2026.

Lanciare un nuovo packaging riutilizzabile per i prodotti Amplifon con materiali rinnovati entro il 2025.

Persone:

Garantire almeno 3 giornate di formazione annue pro capite per il personale, di cui almeno 2 ore su tematiche di sostenibilità fino al 2026.

Assicurare che almeno il 40% dei dipendenti back office sia valutato come talent & high performer ogni anno fino al 2026.

Ottenere la certificazione Global Top Employer entro il 2026.

Mantenere una rappresentanza femminile superiore al 50% nella popolazione back office globale fino al 2028 e aumentare quella della global leadership population almeno al 35% entro il 2028.

Avviare un nuovo Action Plan DEIB globale entro il 2024.

Comunità:

Estendere il programma “Listen Responsibly” coinvolgendo almeno 10 milioni di persone under 35 a livello globale entro il 2028.

Registrare almeno 50.000 misurazioni del rumore tramite l’App “Listen Responsibly” entro il 2026.

Coinvolgere almeno 5.000 dipendenti in iniziative di volontariato delle Fondazioni del Gruppo e di Social Ambassadorship tra il 2024 e il 2026.

Contribuire allo sviluppo della Fondazione Amplifon con un contributo aziendale di almeno €5 milioni tra il 2024 e il 2026.

Etica:

Ottenere l’accettazione del Codice di Condotta dei Fornitori e valutare le pratiche ESG del 100% dei principali fornitori diretti e almeno il 50% di quelli indiretti entro il 2026.

Utilizzare il 100% di energia elettrica rinnovabile per gli uffici e i negozi diretti entro il 2030.

Aumentare la percentuale di vetture ibride o elettriche nella flotta aziendale oltre il 60% entro il 2030.

Definire e presentare target di breve termine per la decarbonizzazione allineati a Science-Based Target Initiative (SBTi) entro il 2025.

Aumentare l’accesso e l’utilizzo degli apparecchi acustici ricaricabili, evitando l’utilizzo di oltre 320 milioni di batterie all’anno entro il 2028.

Installare contenitori per la raccolta delle batterie esauste in almeno il 50% dei negozi diretti entro il 2026.

“La sostenibilità è parte integrante dell’attività quotidiana di un’azienda come la nostra, che serve ogni anno circa 1 milione di persone in 26 paesi del mondo cercando di aiutarle a migliorare la loro qualità della vita. Per questo il nostro nuovo Piano pluriennale, elaborato alla luce dei mega trend globali in ambito ESG e delle esigenze dei nostri stakeholder, contiene obiettivi sempre più ambiziosi e integrati con il business. Con questo Piano vogliamo fare in modo che la crescita futura della nostra azienda sia sostenuta da un impegno sempre più forte per un business responsabile e sostenibile” ha commentato il ceo di Amplifon, Enrico Vita.