Allianz Italia: Sergio Balbinot (ex Generali) nominato nuovo presidente

Sergio Balbinot, già Ad di Generali per l’estero e uno dei manager assicurativi più conosciuti e apprezzati nel mondo, è il nuovo Presidente di Allianz Italia

Sergio Balbinot, 64 anni, friulano di Tarvisio e già amministratore delegato per l’estero di Generali nel decennio in cui la guida della compagnia triestina era affidata a Giovanni Perissinotto, è il nuovo presidente di Allianz Italia. Sostituisce Claudia Parzani, recentemente nominata alla presidenza di Borsa Italiana.

Balbinot lasciò Generali ai tempi di Greco e di recente ha detto No a Caltagirone

Balbinot, che lasciò Generali ai tempi della gestione di Mario Greco, è tra i manager assicurativi più conosciuti e più apprezzati al mondo ed è entrato nella Direzione di Allianz il primo gennaio 2015 con la responsabilità dei Paesi dell’Europa Occidentale e Meridionale e successivamente del Medio Oriente, del Nord Africa e dell’India. Sotto la sua guida, Allianz è stato il primo gruppo assicurativo straniero ad ottenere la licenza per operare in Cina e infatti, tra i suoi molti incarichi nel gruppo, Balbinot è anche presidente di Allianz China Holding.

Proprio la grande stima di cui gode in Allianz ha indotto Balbinot a non ascoltare le sirene che gli sono arrivate da Francesco Gaetano Caltagirone che lo avrebbe voluto candidato nella sua lista pwr un posto di vertice nel Leone.

“Sono lieto di assumere questo nuovo e prestigioso incarico e – ha dichiarato Balbinot – desidero ringraziare la presidente uscente Claudia Parzani per il contributo dato alla società in questi anni. L’Italia è un Paese chiave per il nostro gruppo, che negli anni recenti ha rafforzato il proprio posizionamento sotto la guida dell’amministratore delegato Giacomo Campora”