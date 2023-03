Alleanza Assicurazioni e AIEF insieme per diffondere l’educazione finanziaria

L’accordo mira a diffondere diffondere la cultura finanziaria e assicurativa sul territorio, a supporto delle famiglie e delle comunità. Al via anche il concorso online “Edufin ti premia”

Alleanza Assicurazioni, compagnia assicurativa del Gruppo Generali, e AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari) hanno siglato un accordo per diffondere la cultura finanziaria e assicurativa sul territorio, a supporto delle famiglie e delle comunità.

L’intesa, per la prima volta nel settore assicurativo, consente a 1.500 consulenti assicurativi di Alleanza di iscriversi al Registro degli Educatori Finanziari professionisti di AIEF: i consulenti avranno, così, un vero e proprio “patentino”, un valore aggiunto alla loro professionalità.

“Da sempre Alleanza cresce al fianco delle famiglie italiane, interpretando i bisogni del contesto socio economico. La nostra Compagnia è impegnata da anni in questo ambito, con investimenti, persone e competenze che hanno portato allo sviluppo del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza. L’accordo con AIEF conferma gli impegni presi e valorizza il ruolo sociale, informativo e formativo dei nostri consulenti finanziari “smiler” che ogni giorno, anche attraverso la loro attività sui social, sensibilizzano comunità e famiglie italiane contribuendo a decisioni più consapevoli, perché riteniamo che un risparmiatore più informato possa fare scelte più oculate” ha dichiarato Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni.

Al via il concorso online “Edufin ti premia”

Oltre all’accordo sottoscritto con AIEF, Alleanza, nel 125° anniversario dalla sua fondazione, ha voluto lanciare un ulteriore strumento educativo attraverso un concorso online, “Edufin ti premia”. Il concorso è finalizzato alla diffusione della cultura finanziaria e assicurativa, in questo caso attraverso un gaming. Un modo smart per coinvolgere i ragazzi e le famiglie e sensibilizzarli sui temi di investimento, risparmio, previdenza e protezione. Dal 27 febbraio al 26 marzo, collegandosi al sito Alleanza.it, sarà possibile partecipare ai quiz che ogni settimana mettono alla prova le conoscenze in ambito edufin con la possibilità di vincere oltre 1.500 premi in instant win e di partecipare all’estrazione finale.

Il Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza

“Alleanza Assicurazioni si è impegnata negli anni ad accrescere l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030”, sottolinea l’azienda in una nota. A febbraio 2020 ha varato un Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa, articolato in seminari gratuiti che hanno registrato oltre 270 mila partecipanti in oltre 800 eventi, divisi tra Protection Day, Investment Day e Previdenza Day. Nel 2022 ha rafforzato le attività sui canali social per promuovere la cultura finanziaria e assicurativa e sensibilizzare le persone su questi temi. Partecipa, ogni anno, al Mese dell’Educazione Finanziaria con un ciclo di eventi rivolti a giovani studenti, famiglie e risparmiatori per rafforzare la consapevolezza su temi assicurativi, previdenziali e di gestione finanziaria.