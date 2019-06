Alitalia: Lotito formalizza l’offerta, Atlantia si tira indietro

Secondo quanto riferisce Repubblica, il patron della Lazio avrebbe depositato una manifestazione d’interesse per acquisire quote di Alitalia – Atlantia smentisce i rumors: “Nessun fondamento le notizie su presunti accordi”

Con Alitalia non ci si annoia mai. La partita per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera è ancora aperta e, secondo quanto riferisce Repubblica, a bordo campo ci sarebbe un nuovo giocatore: Claudio Lotito.

Il patron della SS Lazio avrebbe formalizzato e depositato una manifestazione d’interesse per acquisire quote di Alitalia, candidandosi a far parte della newco insieme a Fs e Delta Airlines. Lotito, scrive Repubblica, “dovrà dialogare” con le due società per dimostrare di avere le carte in regola per “gestire la futura Alitalia”. Lotito ha confermato la notizia all’Ansa.

Se Lotito “entra”, Atlantia si sfila. La società ha infatti definito infondati i rumors sulla sua possibile partecipazione all’operazione Alitalia. “In relazione ad alcune indiscrezioni pubblicate oggi da organi di stampa, Atlantia ribadisce che sulla vicenda Alitalia la sua posizione non è cambiata rispetto alle ripetute dichiarazioni pubbliche del CEO Giovanni Castellucci. Nessun fondamento quindi possono avere notizie circa presunti accordi, ancorché preliminari, per una eventuale partecipazione alla newco Alitalia”, spiega il gruppo in una nota. Il comunicato ricorda anche che “pur essendo molto attenta al futuro di Alitalia in considerazione della sua importanza per Aeroporti di Roma, attualmente Atlantia è già impegnata in Italia su numerosi e complessi fronti“.

Da considerare infine che il tema Alitalia è stato affrontato anche nel vertice che si è svolto oggi, 12 giugno, a Palazzo Chigi, al termine del quale la Lega ha riferito che sono state valutate le manifestazioni di interesse pervenute, per definire presto la questione”.