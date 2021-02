Alibaba: volano ricavi e utili nell’ultimo trimestre del 2020

Il fatturato è salito del 37% a 34,2 miliardi di dollari, l’utile netto ha raggiunto quota 12,17 miliardi (+52%)

Il 2020 è stato l’anno dell’e-commerce. Lo sapevamo già, ma nel caso in cui ci fosse bisogno di un’ulteriore conferma, arrivano i conti di Alibaba. In attesa della trimestrale di Amazon che sarà pubblicata questa sera, il colosso cinese delle vendite online rende noti i risultati dell’ultimo trimestre (il terzo dell’esercizio che termina a dicembre). Nel periodo i ricavi sono saliti del 37% a 221,1 miliardi di yuan (circa 34,2 miliardi di dollari) a fronte di una previsione da parte degli analisti pari a 215,3 miliardi di yuan. In forte rialzo anche l’utile netto di competenza degli azionisti, salito del 52% a 79 miliardi di yuan (12,17 miliardi di yuan).

Alibaba ha spiegato che a spingere utili e fatturato ha contribuito il successo del Global Shopping Festival, il “Black Friday” cinese, che si tiene a novembre in coincidenza con la Giornata dei single. Il volume di scambi generato negli undici giorni del festival è stato superiore del 26% rispetto al 2019 con 74,1 miliardi di dollari.

La società ha inoltre fatto sapere che la divisione di cloud computing ha riportato per la prima volta risultati in positivo, con un Ebitda rettificato di circa 3 milioni di dollari nell’ultimo trimestre del 2020. L’attuale presidente e Ceo Daniel Zhang nel 2018 aveva dichiarato che il cloud computing sarebbe diventato “il business principale” di Alibaba in futuro.

“Abbiamo consegnato un altro trimestre solido, con una crescita dei ricavi del 37% anno su anno e un Ebitda rettificato in aumento del 22%, mentre il nostro forte flusso di cassa libero ci ha permesso di investire ulteriormente in aree strategiche – ha affermato Maggie Wu, direttore finanziario di Alibaba Group – Siamo lieti che la nostra attività in Alibaba Cloud abbia raggiunto un Ebitda rettificato positivo durante il trimestre e Cainiao Network abbia operato un flusso di cassa positivo”

“La Cina è stata l’unica tra le grandi economia a raggiungere una crescita del Pil lo scorso anno. Grazie alla rapida ripresa dell’economia cinese, Alibaba ha avuto un altro trimestre molto positivo” ha dichiarato il presidente e ceo di Alibaba, Daniel Zhang.

A proposito del progetto di quotazione della partecipata del fintech Ant, sospeso a novembre a causa delle modifiche introdotte a livello regolatorio in Cina, Alibaba ha precisato che al momento le prospettive di business di Ant e i piani di quotazione sono soggetti a “significative incertezze”: non siamo in grado di fornire una completa e corretta valutazione sull’impatto che questi cambiamenti e incertezze avranno su Alibaba”, riporta la nota.