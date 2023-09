Alibaba: si dimette a sorpresa il Ceo Zhang e il titolo crolla in Borsa

Il motivo delle dimissioni, non è stato reso noto, ma l’addio ha lasciato di stucco i mercati, convinti che Zhang a breve sarebbe andato a guidare il ramo del cloud computing

Il Ceo di Alibaba, Daniel Zhang si è dimesso a sorpresa dalla guida del colosso dell’eCommerce cinese. La notizia ha lasciato di stucco il mercato, con le azioni della società che ad Hong Kong hanno chiuso in ribasso del 3%, zavorrando l’intero HangSeng, peggiore Borsa asiatica con un ribasso dell’1,1%.

Alibaba e le dimissioni di Zhang

L’addio di Zhang non era per nulla atteso. Anzi, il manager sembrava destinato a guidare l’unità cloud nell’ambito dello spin-off previsto dalla riorganizzazione. Dopo diversi anni di turbolenze Alibaba ha infatti annunciato lo scorso marzo la più grande riorganizzazione della sua storia che prevede la suddivisione del gruppo in sei entità distinte con l’ambizione di poterle quotare in Borsa separatamente. Del piano faceva parte anche la sostituzione interna del suo amministratore delegato Daniel Zhang, che oggi avrebbe dovuto assumere la guida del ramo del cloud computing. Due mesi dopo l’ufficializzazione di questa nomina, Alibaba ha invece annunciato la partenza a sorpresa e definitiva del suo ormai ex capo.

Secondo fonti vicine ad Alibaba citate da Reuters, Zhang resterà nell’orbita della società, che investirà 1 miliardi di dollari in un fondo tecnologico da lui creato.

Zhang era approdato in Alibaba ormai sedici anni fa, nel 2007, e aveva svolto un ruolo chiave nella crescita del gruppo, distinguendosi per le iniziative dei “Singles Day”,una trovata di marketing di grande successo che ha aiutato il colosso cinese ad imporsi a livello mondiale.Nominato ceo nel 2015, il manager aveva poi assunto la presidenza nel 2019, succedendo per fasi al co-fondatore Jack Ma, fattosi da parte dopo i forti dissidi col Governo cinese.

Al suo posto arriverà Eddie Yongming Wu, che assumerà la carica di presidente ad interim e ceo dell’unità cloud e ceo dell’azienda, con effetto immediato.

Nel frattempo, Alibaba ha assicurato che porterà avanti come previsto lo spin-off dell’unità cloud, che avrà un team di gestione separato e continuerà a perseguire l’obiettivo di una quotazione separata.