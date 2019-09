Alibaba, Jack Ma va in pensione e si dà alla filantropia

Il miliardario si ritira dalla guida del gruppo che ha fondato per dedicarsi alla sua Fondazione per il sostegno all’istruzione nelle aree rurali della Cina

Cambio della guardia in Alibaba. Jack Ma, fondatore e principale azionista del colosso cinese dell’e-commerce, compie il 10 settembre 54 anni e va in pensione, cedendo la guida del gruppo a David Zhang, chief executive officer, e Joe Tsai, vicepresidente esecutivo.

Sulla scia di Bill Gates, Ma vuole dedicarsi alla filantropia, concentrandosi in particolare sulla sua Fondazione per il sostegno all’istruzione nelle aree rurali della Cina. Rimarrà però nel consiglio d’amministrazione di Alibaba.

“Non è la fine di un’era ma l’inizio di una nuova, per me”, ha detto Ma, che fondò Alibaba nel 1999, a 25 anni, dopo la laurea alla Normale di Hangzhou.

Tra gli aforismi distillati negli ultimi anni dal miliardario cinese, uno in particolare ha lasciato il segno: “Mi ritirerò ancora giovane, per godermi la vita come Forrest Gump… Non voglio morire in ufficio, meglio morire in spiaggia, sotto un ombrellone”.

La sua sarà senz’altro una pensione dorata, considerando che può contare su un patrimonio personale di circa 40 miliardi di dollari.

Il papà di Alibaba ha ammesso di avere come modello Bill Gates: “Ci sono molte cose che posso imparare dal fondatore di Microsoft. Non potrò mai essere ricco come lui, ma c’è una cosa che posso fare meglio di lui: ritirarmi prima”.

In effetti, Gates si è ritirato nel 2014, a 59 anni, e oggi ha ancora un patrimonio netto di 95 miliardi di dollari.