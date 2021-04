Afghanistan: l’Italia si ritira con Usa e Nato

Biden ha annunciato che l’operazione sarà conclusa entro la data simbolica dell’11 settembre – A livello Nato, le operazioni inizieranno entro il primo maggio – Anche l’Italia lascia l’Afghanistan

Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi dall’Afghanistan e la stessa cosa farà l’intero contingente Nato, Italia compresa. Washington prevede di terminare l’operazione entro la data simbolica dell’11 settembre, giorno dell’attacco al World Trade Center nel 2001, che giustificò l’invio di truppe americane e internazionali nel Paese asiatico.

“È ora di porre fine a questa lunga guerra – ha detto il presidente americano, Joe Biden – Solo gli afghani hanno il diritto e la responsabilità di guidare il loro Paese. Gli Usa hanno raggiunto il loro obiettivo in Afghanistan 10 anni fa, quando il leader di al Qaida Osama bin Laden fu ucciso da un commando americano. Dopo, le ragioni di stare lì sono diventate sempre meno chiare. Il ritiro dall’Afghanistan sarà ordinato, non precipitoso, e sarà coordinato con gli alleati Nato”.

Biden ha detto ai talebani a tener fede “ai loro impegni” contro il terrorismo, avvertendoli che gli Usa chiederanno loro conto su quanto accadrà in Afghanistan.

“Gli alleati hanno stabilito che inizieremo il ritiro delle forze dall’Afghanistan entro il primo maggio”, conferma la Nato in una nota.

“Dopo vent’anni, come Nato abbiamo deciso di lasciare l’Afghanistan. Si tratta di una decisione epocale. Anche i nostri militari torneranno in Patria”, ha aggiunto il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, con un post su Facebook.

Il presidente afghano, Ashraf Ghani, ha scritto su Twitter che il suo Paese “è pienamente in grado” di difendersi da solo: “Stasera ho avuto una telefonata col presidente Biden in cui abbiamo discusso della decisione Usa di ritirare le loro truppe entro i primi di settembre – ha aggiunto – La Repubblica islamica dell’Afghanistan rispetta la decisione americana e lavorerà con i suoi partner per assicurare una transizione senza scosse. La sicurezza afghana e le sue forze di difesa sono pienamente in grado di difendere il loro popolo e il loro Paese”.