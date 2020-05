Aerei, la Ue aiuta Air France. Buffet scarica le compagnie Usa

La Francia ha ottenuto il via libera dalla Commissione per aiuti di Stato a sostengo della compagnia di bandiera. Buffet invece fa dietrofront

La Ue apre le porte ad aiuti di Stato per Air France di fronte alla crisi devastante che ha colpito il settore a causa della pandemia Coronavirus. Allo stesso tempo il miliardario e guru della finanza americana ha deciso di liberarsi delle quote detenute nelle quattro maggiori compagnie aeree Usa: Delta, American Airlines, Soutwets e United airlines.

La Francia dunque ha attenuto il via libera per compiere tutte le operazioni necessarie e sostenere Air France con aiuti di Stato per 7 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza coronovirus: la Commissione europea ha dato via libera all’operazione proprio lunedì 4 maggio.

La commissaria Ue alla concorrenza Margharete Vestager ha spiegato che il via libera consentirà di offrire garanzie pubbliche per la raccolta di prestiti ed anche l’erogazione di un prestito direttamente da parte dell’azionista pubblico. Il tutto con l’obiettivo di fornire “urgentemente” alla compagnia aerea la necessaria liquidità.

Negli Stati Uniti, Buffet ha annunciato la sua nuova linea di investimento nel corso dell’assemblea annuale di Berkshire Hataway, la società d’investimento da lui fondata. Secondo il vate della finanza Usa infatti la pandemia ha non solo cambiato la congiuntura del business del trasporto aereo ma lo ha modificato strutturalmente. Ora il futuro del settore viaggi e turismo è molto meno chiaro, ha detto Buffet, da qui la sua scelta di disinvestire. Buffet ha anche ammesso che le quote dei quattro vettori americani son state il grosso delle vendite da 6,5 miliardi di titoli azionari che la Berkshire ha effettuato in aprile provocando “delle perdite su queste società ed è stato un mio errore”.