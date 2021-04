ACCADDE OGGI – La prima telefonata col cellulare 48 anni fa

La telefonia mobile non è stata solo una rivoluzione nel campo delle telecomunicazioni ma una delle grandi novià della nostra epoca – Era il 3 aprile del 1973 quando l’ingegnere americano Martin Cooper, Direttore di R&S della Motorola e inventore del primo cellulare commerciale, fece la prima telefonata con il mitico telefonino

Era il 3 aprile del 1973 quando l’ingegnere statunitense Martin Cooper, direttore della sezione Ricerca e sviluppo della Motorola e inventore del primo telefono cellulare commerciale, fece la prima telefonata col rivoluzionario apparecchio, che nei decenni successivi è stato utilizzato da miliardi di persone nel mondo e si è poi evoluto negli attuali smartphone. Il cellulare era un Motorola DynaTAC e pesava la bellezza di 1,5 kg, vale a dire circa dieci volte di più dei telefonini più leggeri che utilizziamo oggi, che in alcuni casi arrivano a pesare appena 150 grammi. La batteria durava circa 30 minuti e per ricaricarla servivano circa 10 ore (se ci pensate, adesso è più o meno il contrario). Il modello fu poi commercializzato da Motorola una decina di anni dopo, al costo di 4.000 dollari di allora.

Martin Cooper, che dunque a ragione è considerato a tutti gli effetti il padre della telefonia mobile (è tuttora vivo, ha 92 anni), fece quella storica telefonata a New York, di fronte a passanti e giornalisti: contattò Joel S. Engel, capo della ricerca ai Bell Labs (i famosi laboratori di AT&T, l’azienda americana di telecomunicazioni), e la telefonata rappresentò così il momento fondamentale del passaggio tecnologico con cui si arrivò a raggiungere una persona invece di un luogo. Fu il prodotto della sua concezione di una comunicazione telefonica senza fili di tipo personale e portatile, distinta dalla telefonia per le automobili che allora andava di moda. In seguito lo stesso Cooper raccontò che l’idea ispiratrice del telefono cellulare gli venne dalla visione del telefilm Star Trek in cui il Capitano Kirk usava un dispositivo analogo.

Dalla sua comparsa, il telefono cellulare ha usato diversi sistemi di funzionamento principali (e alcuni “intermedi”), denominati “generazioni”, basati su differenti tecnologie e standard di comunicazione, dai sistemi analogici degli anni settanta/novanta (160/450/900 MHz) a quelli digitali basati su standard GSM, GPRS, UMTS/EDGE e VSF-Spread OFDM (rispettivamente terza e quarta generazione ossia 3G e 4G), fino al più evoluto 5G, che si sta diffondendo adesso. Chicca storica: la telefonata di Cooper avvenne alla vigilia dell’inaugurazione del World Trade Center, avvenuta appunto il 4 aprile del 1973. Le Torri Gemelle furono poi abbattute nel noto attentato dell’11 settembre 2001.