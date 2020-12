ACCADDE OGGI – Il primo SMS della storia inviato 28 anni fa

“Merry Christmas” fu questo il testo del primo Sms inviato il 3 dicembre del 1992 e inventato dall’ingegnere britannico Neil Papworth – Da allora gli Sms ci accompagnano nella vita di ogni giorno

Buon Natale, con 3 settimane d’anticipo. Anzi per essere precisi e citarlo testualmente, “MERRY CHRISTMAS” (proprio così, tutto in maiuscolo). E’ questo il testo, inviato il 3 dicembre del 1992, del primo SMS della storia. O per meglio dire della preistoria, visto che in soli 28 anni quella tipologia di messaggio è stata ampiamente superata dall’avvento di Internet, degli smartphone e delle chat online. Il primo SMS (acronimo di Short Message Service) di sempre è stato dunque inviato nel 1992, ma non da un cellulare all’altro, come poi è diventata la regola nell’utilizzo comune: è partito da un computer a un cellulare di rete GSM Vodafone, per mano dell’ingegnere britannico Neil Papworth.

Per il primo messaggio da cellulare a cellulare bisognerà invece attendere ancora qualche mese: è stato inoltrato nella prima metà del 1993 da uno stagista della Nokia. Nel corso degli anni, l’SMS è diventato poi uno strumento di comunicazione che ha fatto la storia: è stimato che gli utilizzatori attivi di SMS fossero oltre 3.5 miliardi alla fine del 2010, cioè all’incirca l’80% di tutti gli abbonati di telefonia mobile. Nella prima metà del 2004, il volume di traffico annuo (in tutto il mondo) era di circa 500 miliardi di SMS; quattro anni dopo, i messaggi inviati raggiungono quota 4.100 miliardi. Più recentemente è stata raggiunta la stratosferica media di oltre 20 miliardi di SMS inviati giornalmente, per poi lasciare inesorabilmente spazio a WhatsApp.

Dall’anno 2005 in poi, ha inizio l’utilizzo di SMS come mezzo per donazioni ad enti senza fini di lucro e/o organizzazioni umanitarie: con questo sistema solo in Italia vengono raccolti, ad esempio, oltre 26 milioni di euro da devolvere come supporto per l’Asia, colpita dal maremoto del 2004. Altra chicca: anche tramite web è possibile inoltrare messaggi. Il primo sito al mondo che consente l’invio di SMS è nato il 24 febbraio del 1997.