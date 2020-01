ACCADDE OGGI – Auto: la fusione storica che rilanciò Jeep

Il 14 gennaio del 1954 avvenne un fatto molto importante per la storia dell’auto americana: vennero gettati i semi della futura Chrsysler e di quel marchio di straordinario succcesso che è Jeep

Il 14 gennaio del 1954 fu gettato il primo seme che nel giro di 60 anni si sarebbe trasformato nel fiore all’occhiello di Fca. O meglio, non della Fiat, ma della parte made in Usa del gruppo, quella che nei decenni successivi si sarebbe trasformata in Chrysler. Stiamo parlando del marchio Jeep.

Quel giorno di 66 anni fa, a Southfield (Michigan), due case automobilistiche – la Nash Kelvinator Corporation e la Hudson Motor Car Company – si fusero dando vita all’American Motors Corporation. Fu un’operazione da 198 milioni di dollari (circa un miliardo e mezzo alle quotazioni attuali), il valore più alto nella storia dei merger americani fino a quel momento.

Qualche anno dopo, nel 1970, la società acquistò Kaiser-Jeep, produttrice di piccoli fuoristrada a trazione integrale.

Nel periodo successivo, il calo delle vendite e la concorrenza sempre maggiore sul mercato statunitense convinsero i vertici di Amc a cercare un nuovo partner. Così nel 1979 la società si accordò con i francesi di Renault, dando vita a un’alleanza che però avrebbe avuto vita breve.

Il 2 marzo del 1987 la American Motors Corporation fu acquistata da Chrysler, che smise di produrre i modelli Amc e Renault per il mercato Usa, puntando invece sugli altri due marchi della società inglobata: Eagle e, soprattutto, Jeep.

Il resto è storia recente. Con l’ingresso nel 2009 di Fiat nel capitale di Chrysler, che portò alla fusione definitiva nel 2014, Jeep entrò nell’orbita del gruppo automobilistico torinese. La prima vettura di questo nuovo corso è la Jeep Cherokee, lanciata nel 2013.

Negli anni successivi il marchio è diventato l’ariete di sfondamento che ha rilanciato le vendite del gruppo italoamericano.