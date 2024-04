Accadde Oggi – 1 Aprile 2004: Google lancia Gmail, il servizio di posta elettronica che ha conquistato il mondo

20 anni di Gmail. La storia di un’innovazione che ha cambiato la posta elettronica. Oggi Gmail è il client più diffuso al mondo, con oltre 1.8 miliardi di utenti attivi a livello globale. Ecco la sua storia

Gmail compie 20 anni. Era, infatti, il 1º aprile 2004 quando Google lanciò il suo servizio di posta elettronica anche se dopo cinque anni di fase Beta è stato ufficialmente reso definitivo solo il 7 luglio 2009. Nonostante la data di lancio coincida con il Pesce d’aprile, Gmail non è stato un semplice scherzo, ma una vera e propria innovazione nel campo delle email. A quel tempo, effettivamente, il servizio possedeva caratteristiche all’avanguardia come l’assegnazione di 1 GB di spazio, un’offerta rivoluzionaria per l’epoca. Oggi, Gmail offre agli utenti 15 GB di spazio gratuito condiviso tra tutti i servizi Google, con possibilità di espansione tramite opzioni a pagamento. La versione principale della webmail utilizza la tecnologia AJAX, ma esiste anche una versione HTML che funziona senza JavaScript. L’accesso al servizio può avvenire via web o tramite applicazioni utilizzando i protocolli POP3, IMAP o le API Google.

Gmail è il client di posta elettronica più diffuso al mondo, con oltre 1.8 miliardi di utenti attivi a livello globale.

La nascita di Gmail

La storia di Gmail ha inizio nel 2001 quando Paul Buchheit, un ingegnere di Google, comincia a lavorare su un servizio di posta elettronica con una capacità di archiviazione superiore rispetto ai concorrenti dell’epoca come Yahoo! Mail e Hotmail. L’obiettivo era fornire agli utenti la possibilità di conservare tutta la loro posta online senza doverla scaricare. Il progetto, chiamato Caribou, è gestito inizialmente dal solo Buchheit, che introduce l’uso di AJAX per migliorare l’efficienza del processo. Nel corso degli anni, si uniscono al team Sanjeev Singh nel 2002, Brian Rakowski nel 2003 e Kevin Fox nel 2004. Quando Gmail viene lanciato nel 2004, il team conta ancora solo una dozzina di persone.

Il nome “Gmail” è stato scelto perché era più breve e più facile da digitare rispetto a “Google Mail”. All’inizio, la registrazione al servizio era possibile solo tramite invito da parte di un utente esistente. Molti siti e forum nacquero offrendo inviti “donati” dagli utenti. Nel 2005, il servizio ha ampliato il numero di inviti a 100 per indirizzo e li ha continuamente rinnovati, garantendo sempre 50 inviti utilizzabili.

Le caratteristiche di Gmail

Le caratteristiche distintive di Gmail rispetto ai concorrenti includono un sistema anti-spam avanzato e l’offerta di uno spazio di archiviazione gratuito. Inizialmente, si era pensato di offrire 100 megabyte di spazio, già molto più di quanto offerto da Yahoo. Tuttavia, Google decide di offrire generosamente 1 gigabyte di spazio, oltre 100 volte di più dei servizi concorrenti. Questo spazio era gratuito ma accompagnato da annunci pubblicitari mirati basati sul comportamento di navigazione degli utenti. Se gli utenti fossero stati infastiditi dalla presenza degli annunci (anche per motivi di privacy), Google avrebbe considerato un’opzione a pagamento, sebbene non fosse stata esclusa completamente all’inizio.

Il 1º aprile 2005, in occasione del primo anniversario, lo spazio di archiviazione è stato aumentato a 2 GB e via via in crescendo fino ad arrivare agli attuali 15 GB di spazio gratuito.

Oltre allo spazio di archiviazione il suo successo è dovuto all’interfaccia pulita e user-friendly, insieme alle sue funzionalità avanzate come la ricerca rapida, il filtro anti-spam e la classificazione automatica delle email. Servizi che hanno reso Gmail estremamente popolare.

Un’altra caratteristica chiave era il suo sistema di organizzazione delle email basato su “conversazioni”, che raggruppava automaticamente i messaggi correlati in un’unica visualizzazione. Questo ha reso la gestione delle email più efficiente e ha contribuito a ridurre la confusione associata alla visualizzazione dei singoli messaggi.

L’evoluzione di Gmail

Negli anni successivi, Gmail ha continuato a evolversi, introducendo nuove funzionalità come le etichette, Google Chat integrato e la possibilità di accedere a Gmail da dispositivi mobili o l’integrazione con Google Drive con il quale gli utenti possono allegare file direttamente da Google Drive alle loro email e ricevere notifiche quando i destinatari accedono ai file condivisi.

Ancora oggi il filtro anti-spam continua a essere uno dei punti di forza: Google lo ha anche potenziato con un nuovo meccanismo chiamato TensorFlow, permettendo di bloccare oltre 100 milioni di messaggi di spam in più ogni giorno, equivalente a “più del 99,9%” delle email malevole.

A livello di problematiche, il 24 febbraio 2009, invece, si è verificata la prima grande interruzione mondiale dei servizi Google, causata da un errore di calcolo delle risorse del sistema.

Gmail rimane uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo, con centinaia di milioni di utenti attivi. La sua continua innovazione e affidabilità lo rendono uno degli strumenti più importanti per la comunicazione via email sia a livello personale che professionale.