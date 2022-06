Abn Amro: Bnp Paribas interessata all’acquisizione. In Borsa la Banca olandese prende il volo

Bnp Paribas avrebbe chiesto un incontro al governo olandese, che controlla la maggioranza di Abn Amro – Ancora, però, non si hanno notizie di una vera e propria trattativa

Decolla alla Borsa di Amsterdam il titolo di Abn Amro, che nel primo pomeriggio fa segnare un rialzo del 10%, dopo essere arrivato a toccare il +15%. A innescare l’ondata di acquisti sono state le indiscrezioni circa un possibile interessamento per la banca olandese, oggi nazionalizzata, da parte di Bnp Paribas, il più grande gruppo bancario dell’Eurozona.

Stando a quanto riporta Bloomberg, il colosso finanziario francese avrebbe recentemente chiesto un incontro con il governo olandese per discutere il possibile affare. L’esecutivo dell’Aia, tuttavia, non starebbe esaminando seriamente l’interesse dei francesi e, almeno per il momento, i contatti preliminari non avrebbero quindi portato a vere e proprie trattative.

Lo Stato olandese, sostiene Bloomberg, potrebbe preferire un’altra strada: vendere altre azioni sul mercato, in modo da raccogliere fondi e mantenere allo stesso tempo il controllo dell’istituto.

I portavoce delle due banche non hanno rilasciato commenti. Quanto al ministero delle Finanze olandese, precisa in una nota di “non poter fare alcuna dichiarazione pubblica sulle considerazioni specifiche riguardanti la vendita della partecipazione in Abn Amro”. Salvo poi aggiungere che, finché detiene una partecipazione in Abn Amro, il ministero “dialoga regolarmente con varie parti interessate a un’ampia gamma di argomenti relativi a questa partecipazione”.

Lo Stato olandese ha salvato Abn Amro dal fallimento durante la crisi finanziaria del 2008, con una nazionalizzazione che ha richiesto un investimento pari a quasi 22 miliardi di euro. Nel 2015 l’istituto è stato quotato in Borsa e, in seguito, il governo olandese ha venduto parte della propria quota, pur conservando la maggioranza.