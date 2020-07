5G, Tim lancia fondo venture capital: obiettivo 150 milioni

Si chiama UV T-Growth e il suo obiettivo è investire in imprese innovative, con particolare riferimento alla tecnologia 5G.

Tim lancia un nuovo fondo di venture capital: si chiama UV T-Growth e il suo obiettivo è investire in imprese innovative, anche di piccole e medie dimensioni, per sviluppare progetti tecnologici in Italia e all’estero, con particolare riferimento alla tecnologia 5G.

In particolare, gli investimenti si concentreranno su cloud, Internet of things, edge computing, intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e applicazioni di cyber security e sistemi di pagamento in mobilità. Il tutto con per creare nuovi servizi per la Smart City, la Smart home, la scuola e il mondo del lavoro.

L’operazione è stata realizzata attraverso Tim Ventures – società di corporate venture capital presieduta da Carlo Nardello e guidata da Carlo Tursi, ex manager di Uber Italia – che ha sottoscritto un accordo con United Ventures, gestore indipendente di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali, fondato da Paolo Gesess e Massimiliano Magrini.

Una volta costituito il fondo, Tim Ventures sottoscriverà 60 milioni di UV T-Growth, che punta a raccogliere in tutto 150 milioni. Il nuovo fondo sarà aperto anche ad altri investitori istituzionali italiani ed esteri e verrà gestito indipendentemente da United Ventures. Tim Ventures “metterà a disposizione del fondo le sue risorse ed i suoi asset strategici – si legge nella nota – mentre un team autonomo, selezionato da United Ventures, si occuperà della gestione”.

“Con il lancio di UV T-Growth ci impegniamo a favorire la crescita del 5G in Italia, che sarà la tecnologia abilitante dei prossimi anni per cittadini e imprese – commenta Giovanni Ronca, chief financial officer di Tim – Puntiamo su un’ampia gamma di verticali di investimento legati al digitale. Crediamo che il venture capital sia lo strumento giusto per accelerare l’innovazione. Siamo convinti che con questa iniziativa andremo a stimolare ulteriore competitività, dando impulso a nuovi investimenti”.

Massimiliano Magrini e Paolo Gesess, founders e managing partners di United Ventures, confermano che lo scopo di UV T-Growth è “individuare progetti ad alto potenziale di crescita e forte contenuto tecnologico”.

L’iniziativa va inquadrata nel più ampio piano di interventi per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità di Tim, annunciati alla comunità finanziaria a marzo scorso – si legge in una nota del gruppo – considerato che tra questi Tim ha l’obiettivo di rendere disponibili soluzioni che assicurino maggiore solidità, sicurezza e capacità di resilienza a favore delle aziende italiane, pubbliche e private.