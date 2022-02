Terna rinnova flotta aziendale con oltre 1000 auto di cui 220 elettriche

La società guidata da Stefano Donnarumma si è aggiudicata il bando di gara europeo da 50 milioni per rendere più efficiente e sostenibile il parco auto operativo

Le flotte aziendali diventano sempre più elettriche: anche Terna rinnova il proprio parco macchine con oltre 1000 veicoli di cui 220 elettrici. La società che gestisce la rete di trasmissione nazionale si è aggiudicata il bando di gara europeo per mezzi operativi da 50 milioni di euro che aveva indetto lo scorso settembre con l’obiettivo di rinnovare la flotta aziendale in ottica sostenibile. A quanto si legge in un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ue, l’appalto è stato assegnato ad Arval Service Lease Italia e prevede il noleggio a lungo termine di circa 1.040 veicoli di cui 850 endotermici e/o ibridi.

L’azienda guidata da Stefano Donnarumma andrà così a sostituire le tradizionali vetture a motore endotermico. I nuovi mezzi dovranno integrarsi pienamente con le strumentazioni tecniche del corporate car sharing aziendale che prevede, tra l’altro, la possibilità di prenotare gli autoveicoli con una app, di monitorare l’utilizzo degli asset aziendali e di garantire un’assistenza 24 ore su 24, e 7 giorni su 7, agli operativi in servizio.

L’aumento degli investimenti, messo a punto da Terna per spingere sulla transizione energetica e dare impulso alla ripresa economica del Paese, ha determinato un incremento dei cantieri e, di conseguenza, la necessità di soddisfare nuove esigenze operative. Tutte le sedi aziendali presenti in Italia sono state coinvolte per attribuire, alle singole squadre operative nell’ambito di linee e stazioni elettriche, il profilo tecnico dell’automezzo più adatto a garantire una rete efficiente e meno inquinante. Ponendo particolare attenzione anche alle caratteristiche dei territori di competenza, così da assicurare una migliore corrispondenza tra i profili tecnici dei veicoli e le necessità di servizio.