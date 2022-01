Prezzo benzina e diesel: sfiora i 2 euro, si torna ai livelli del 2014

Ecco tutte le medie, in città e in autostrada – Rispetto a un anno fa, fare il pieno costa 15 euro in più – Nel 2022 i consumatori pagheranno circa 360 euro in più ad autovettura

Il prezzo di benzina e diesel continua a salire. Secondo una rilevazione condotta da Staffetta Quotidiana, gli ultimi rincari in ordine di tempo sono arrivati da Eni e Tamoil, che giovedì hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati per entrambi i carburanti.

Di seguito, le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati da Staffetta Quotidiana (i dati sono stati raccolti alle 8 di mercoledì mattina da circa 15mila impianti).

Le medie dei prezzi in città…

Prezzo benzina self service : 1,783 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,792, pompe bianche 1,761).

: 1,783 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,792, pompe bianche 1,761). Prezzo benzina servito : 1,908 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,958, pompe bianche 1,814).

: 1,908 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,958, pompe bianche 1,814). Prezzo diesel self service : 1,657 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,664, pompe bianche 1,642).

: 1,657 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,664, pompe bianche 1,642). Prezzo diesel servito : 1,789 euro al litro (+2 millesimi, compagnie 1,838, pompe bianche 1,696).

: 1,789 euro al litro (+2 millesimi, compagnie 1,838, pompe bianche 1,696). Prezzo Gpl servito : 0,819 euro al litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,812).

: 0,819 euro al litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,812). Prezzo metano servito : 1,785 euro al kg (-1 millesimo, compagnie 1,844, pompe bianche 1,739).

: 1,785 euro al kg (-1 millesimo, compagnie 1,844, pompe bianche 1,739). Prezzo Gnl: 2,567 euro al kg (-1, compagnie 2,622 euro/kg, pompe bianche 2,527 euro/kg).

…E quelle in autostrada

Queste, invece, sono le medie dei prezzi praticati in autostrada:

Prezzo benzina self service : 1,866 euro al litro.

: 1,866 euro al litro. Prezzo benzina servito : 2,071 al litro.

: 2,071 al litro. Prezzo diesel self service : 1,752 euro al litro

: 1,752 euro al litro Prezzo diesel servito : 1,978 euro al litro.

: 1,978 euro al litro. Prezzo Gpl : 0,917 euro al litro.

: 0,917 euro al litro. Prezzo metano : 2,125 euro al kg.

: 2,125 euro al kg. Prezzo Gnl: 2,594 euro/kg.

Nell’arco di una settimana, per un serbatoio da 50 litri si è arrivati a pagare 1,22 euro in più per la benzina e 1,35 euro in più per il gasolio. Di conseguenza, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, fare il pieno costa più o meno 15 euro in più per entrambi i carburanti, con un’impennata del 20,5% per la benzina e del 22,3% per il diesel. Questo significa che, se i prezzi non scenderanno nei prossimi mesi, quest’anno i consumatori riceveranno una stangata da 360 euro in più ad autovettura.