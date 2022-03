Nomine Antitrust, Guido Stazi è il nuovo segretario generale dell’Autorità

Per la prima volta nella storia trentennale dell’Antitrust l’incarico viene affidato a un dirigente interno. Stazi è stato anche capo gabinetto all’Agcom e segretario Consob

Guido Stazi è il nuovo segretario generale dell’Antitrust e prende il posto di Filippo Arena, passato allo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Ad annunciarlo è una nota dell’Autorità garante per la Concorrenza ed il mercato in cui si sottolinea questa come la prima volta – nei trentadue anni di storia dell’Autorità – in cui il ruolo di segretario generale venga affidato a un dirigente interno.

Stazi è stato nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti su proposta del presidente dell’Agcm Roberto Rustichelli. La sua nomina arriva a valle di un percorso professionale che lo ha visto all’interno dell’Autorità fin dalla sua fondazione nel 1990. Un ritorno “a casa” che non ha impedito a Stazi di prestare servizio anche all’Agcom come capo di gabinetto quando presidente era Corrado Calabrò e successivamente alla Consob come segretario generale. E’ sicuramente uno dei maggiori esperti in materia di Antitrust.

Biografia di Guido Stazi, nuovo segretario generale dell’Antitrust

Classe 1957, Stazi si è laureato in legge all’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 1984 al 1990 è stato assistente universitario del professore Franco Romani alla Sapienza e presso la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. Ha insegnato Economia e Politica della concorrenza nella facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università di Siena negli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997.

Ha ricoperto incarichi al vertice di diverse Autorità indipendenti italiane: è stato Capo di Gabinetto dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (dal 2005 al 2012) e Segretario Generale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) fino al 2018. Attualmente è responsabile del Comitato per le Valutazioni Economiche dell’Antitrust.

Autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione giuridica ed economica nei settori delle comunicazioni elettroniche e in quello finanziario, Stazi è uno dei maggiori esperti dei temi della rivoluzione digitale e del potere di mercato delle grandi imprese statunitensi. È anche editorialista del quotidiano MF Milano Finanza, dove ha pubblicato interventi su questioni di attualità politica interna e internazionale e su grandi questioni economiche.