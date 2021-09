Microsoft vara un maxi-buyback da 60 miliardi

Varato anche un dividendo trimestrale da 0,62 dollari per azione, in crescita dell’11% rispetto alla precedente cedola

Microsoft alza il dividendo e vara un maxi piano di buyback. Lo ha annunciato lo stesso colosso californiano, precisando che il consiglio d’amministrazione ha dato il via libera a una cedola trimestrale da 0,62 dollari per azione, vale a dire 6 centesimi in più (per un incremento dell’11%) rispetto al precedente dividendo trimestrale.

Per quanto riguarda invece il programma di riacquisto di azioni proprie, il valore massimo dell’operazione è stato fissato a quota 60 miliardi di dollari. D’altra parte, il nuovo piano di buyback non ha data di scadenza e Microsoft si riserva il diritto porre fine all’operazione in qualsiasi momento.

Il consiglio d’amministrazione ha infine approvato la nomina di Brad Smith a presidente e vicepresidente di Microsoft. Questa scelta “riflette il ruolo di leadership unico che Brad svolge per l’azienda, il nostro consiglio di amministrazione e me, con i governi e altri stakeholder esterni in tutto il mondo”, ha commentato Satya Nadella, chairman e Ceo di Microsoft.