Mediobanca presenta il nuovo piano triennale il 24 maggio. Le mosse di Nagel al vaglio di Delfin e Caltagirone

La banca d’affari ha annunciato il Capital Market Day in streaming a maggio. Snodo importante per le valutazioni degli azionisti in attesa dell’assemblea

Mediobanca terrà un Capital Market Day mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 10.00 con la presentazione, via web-streaming, delle linee guida del Piano Strategico per il triennio 2023-26. Lo annuncia l’istituto bancario in una nota. Il nuovo triennio avrà come base i risultati raggiunti negli ultimi mesi, superiori agli obiettivi del piano in scadenza a giugno.

Le azioni Mediobanca hanno chiuso giovedì sera a 9,08 euro con una performance mensile in calo del 9,05% e un rialzo del 9,76% nei sei mesi.

Al di là di come gli analisti valuteranno le nuove linee strategiche triennali, l’appuntamento di maggio è importante per capire quali saranno le valutazioni degli azionisti di Mediobanca ed in particolare la posizione che prenderanno Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone, più critici nei confronti della gestione Nagel. In una recente intervista al Corriere della Sera Francesco Milleri, presidente di EssilorLuxottica, ha detto che “per Mediobanca si prepara sicuramente un appuntamento assembleare importante, ma Delfin rimane un investitore di lungo periodo”. Il nuovo piano triennale sarà un tassello importante per gli equilibri della banca.