Ita Airways assume 1.200 persone: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Due giorni di selezione a Roma e a Milano – Cercasi “nuovo personale navigante”. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Ita Airways assume 1.200 lavoratori. La compagnia aerea ha lanciato il nuovo piano assunzioni del 2023. Si partirà il 14 e il 16 dicembre con due giorni di selezioni che si terranno a Roma e a Milano.

Ita Airways: i profili richiesti e le posizioni aperte

Il piano di Ita Airways prevede l’ingresso “in azienda di nuovo personale navigante, sia di nuovi piloti che di nuovi assistenti di volo”, spiega la compagnia in una nota. Per trovare i profili richiesti è stato pianificato “un massiccio piano di recruitment in collaborazione con la società CVing, specializzata in progetti e servizi digitali legati al mondo HR”.

Le posizioni aperte sono quelle di:

Assistenti di volo certificati;

Aspiranti Assistenti di volo;

Piloti.

Selezioni a Roma e a Milano

Le due giornate di selezione si terranno a Roma e a Milano. Nella Capitale l’appuntamento è stato fissato per il 14 dicembre presso il TH Roma Carpegna Palace, Via Aurelia, 481. A Milano, invece, la giornata di recruitment è in programma per il 16 dicembre presso Crowne Plaza Milan Linate, Via K.Adenauer, 3, a San Donato Milanese.

Per partecipare alle due giornate di selezione gli aspiranti candidati dovranno registrarsi sull’apposita piattaforma Eventbrite.