Intesa Sanpaolo, accordo con Anaci sui condomini

L’accordo tra la banca guidata da Carlo Messina e l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari mette al centro la figura dell’amministratore come interlocutore tra la banca e il condominio

Intesa Sanpaolo ha stretto un accordo con Anaci, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, che mette al centro l’importanza della figura dell’amministratore professionista quale interlocutore tra banca e condominio.

L’intesa prevede agevolazioni per alcuni servizi finanziari dedicati ai condomìni, per esempio il conto corrente, i servizi di incasso e pagamento e il finanziamento dedicato, le cui caratteristiche creditizie valorizzano la provata professionalità dell’amministratore.

Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo, dichiara: "Il nostro obiettivo è proporre soluzioni concrete per agevolare la riqualificazione del patrimonio immobiliare del Paese con importanti impatti sulla sicurezza e sul confort dei cittadini, sull'ambiente e sulla valorizzazione immobiliare. L'accordo con Anaci è frutto dell'impegno di entrambe le parti che, mettendo a fattor comune le proprie competenze, collaborano già da tempo per costruire soluzioni efficaci per valorizzare il segmento dei condomini".

Il presidente di Anaci Francesco Burrelli sottolinea come “Grazie all’accordo, sarà più semplice favorire il risparmio energetico, l’utilizzo del Sisma Bonus, lo sviluppo delle Smart City, la connettività e qualsiasi altro intervento che modifichi e riqualifichi gli edifici. L’attenzione di Intesa Sanpaolo verso la realtà condominiale italiana contribuirà in modo significativo anche a far ripartire l’economia circolare, che si sviluppa proprio su queste buone pratiche.”.