Illycaffè, il fondo Usa Rhone Capitale entra col 20%

L’operazione vale 200 milioni e servirà a finanziare la crescita del marchio triestino negli Stati Uniti.

Il fondo di private equity Rhone Capital entra nel capitale di Illycaffè. L’operazione vale 200 milioni di euro, per salire al 20% del marchio di caffè italiano: la strategia è quella di finanziare la crescita del brand triestino, soprattutto negli Stati Uniti dove il caffè italiano ha un posizionamento iconico nell’immaginario collettivo e pertanto offre margini di crescita interessanti. Illy ha già 5 punti vendita e 15 in franchising in Nord America ma è chiaro che senza nuove risorse la politica di espansione nel retail rischia di essere proibitiva.

La notizia, anticipata dal Sole 24 Ore, è in parte legata al riassetto della holding a monte del gruppo triestino: nel gennaio scorso il fondo Peninsula Capital — che in Italia ha investito in passato in Italo, poi Azimut, Guala Closures e Kiko — ha trovato un’intesa per acquisire il 23% della holding da Francesco Illy, uno dei fratelli che ambisce a valorizzare la sua quota uscendo dal capitale. Ma l’ingresso del fondo Peninsula è soggetto al gradimento degli altri fratelli Andrea, Riccardo e Anna, insieme alla madre Anna Rossi. Proprio Andrea Illy affida alle agenzie la ratio dell’operazione definendo Rhone Capital “futuro compagno di viaggio”, scelto dopo una selezione cominciata oltre un anno fa — rallentata per colpa della pandemia — e affidata alla banca d’affari Goldman Sachs. Un ingresso deciso per motivi “strategici e non finanziari”.