Fotografia: opere del curatore del Moma Peter C. Bunnel in asta online da Phillips

L’influente curatore del MoMA e professore di Princeton Peter C. Bunnell è stato anche tra i collezionisti più preveggenti della sua epoca. E la sua collezione, da considerarsi profondamente personale, è messa insieme con un senso di gioia e curiosità che include sia icone che gemme meno conosciute che attraversano la storia della fotografia.

Fotografie della collezione del pionieristico curatore, studioso e insegnante Peter C. Bunnell saranno offerte in The Eye That Shapes, l’asta online di Phillips è in corso fino al 1 febbraio. Tutti i lotti vengono venduti senza riserva e la vendita sarà visibile al 432 Park Avenue per tutta la durata dell’asta online.

The Eye that Shapes è la seconda di una serie di aste dedicate alla collezione di Peter C. Bunnell, con la prima che si è svolta nell’ottobre 2022.

NINOR WHITE – Rochester, New York 1959 Stampa alla gelatina d’argento. 9 1/2 x 7 1/2 pollici (24,1 x 19,1 cm) Firmato “Minore” e inciso “Per Peter, con ricordi di Edward che ha ispirato le mie parole” a matita sul retro della montatura. Stima $ 6.000 – 8.000 •

Nel corso di una lunga carriera presso il Museum of Modern Art e la Princeton University, Bunnell ha costruito una straordinaria collezione che riflette la sua vasta e profonda conoscenza della fotografia. Iniziata negli anni ’50, prima che le gallerie e i commercianti di fotografia fossero all’ordine del giorno, la collezione comprende alcune eccezionali rarità del suo insegnante e mentore Minor White, del suo amico Jerry Uelsmann, Harry Callahan, Barbara Morgan, W. Eugene Smith, Henri Cartier-Bresson e molti altri fotografi che hanno toccato in qualche modo importante la sua vita o la sua sensibilità.

Ph.Jerry Uelsmann, Ritratto di Peter Bunnell, 1972.

Bunnel nei suoi ruoli curatoriali al Museum of Modern Art e al Princeton University Art Museum, e come professore di storia della fotografia e arte moderna a Princeton,ha professionalizzato lo studio della storia della fotografia, conferendo un grado più elevato di rigore e status al mezzo e ispirando un’intera generazione di fotografi e curatori. I proventi della vendita saranno distribuiti a sei istituzioni con cui Bunnell era associato – Rochester Institute of Technology, Ohio University, Yale University, The George Eastman Museum, The Museum of Modern Art e Princeton University Art Museum – per stabilire fondi a sostegno del studio della storia della fotografia.