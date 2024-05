Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Eni: approvato il bilancio, via libera al piano di azionariato diffuso. Descalzi: “Transizione energetica irreversibile”

Assemblea Eni approva bilancio 2023 con utile netto di 3,272 miliardi. Dividendo di 1 euro per azione e ok a piano buyback fino a 3,5 miliardi. Via libera alle azioni gratis per i dipendenti

L’assemblea degli azionisti di Eni ha approvato il bilancio del 2023, che si è chiuso con un utile di 3,272 miliardi di euro. Utile che verrà attribuito alla riserva disponibile. Approvata la distribuzione di un dividendo annuale per il 2024 pari a 1 euro per azione. Approvato il piano di azionariato diffuso 2024-2026 L’assemblea ha poi approvato il Piano di azionariato diffuso 2024-2026, destinato a tutti i dipendenti Eni. Il consiglio di amministrazione è stato autorizzato a prendere tutte le misure necessarie per attuare il Piano, anche attraverso delegati, e a disporre fino a un massimo di 10,5 milioni di azioni proprie per supportare l’implementazione del Piano stesso. Via libera al programma buy back È stato anche approvato il programma di buyback. Si procederà all’acquisto di azioni della società, in più volte, per un periodo fino alla fine di aprile 2025. Il numero massimo di azioni da acquistare è di 328 milioni, per un esborso totale fino a 3,5 miliardi di euro. Di queste, fino a 321,6 milioni saranno destinate alla remunerazione degli azionisti e fino a 6,4 milioni serviranno per il Piano di azionariato diffuso. Report di sostenibilità, cosa ha detto Descalzi “Nel contesto mondiale caratterizzato da dinamiche complesse e in continua evoluzione, siamo chiamati in causa per trovare risposte alle sfide socio-politiche, climatiche ed energetiche emergenti e fornire il nostro contributo, con un approccio improntato alla sicurezza, all’innovazione e alla sostenibilità”. Lo afferma Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, commentando la pubblicazione del report volontario di sostenibilità ‘Eni for 2023 – A Just Transition’, che ripercorre i progressi fatti nell’ultimo anno evidenziando, come si legge in una nota, “l’impegno dell’azienda nella promozione di una transizione energetica equa, che punta alla neutralità carbonica al 2050”. “L’energia – spiega Descalzi nella nota – rimane uno snodo cruciale, con le sue accezioni di sicurezza e opportunità di sviluppo. La transizione energetica è irreversibile – prosegue – e dobbiamo garantirne la realizzazione senza sacrificare la competitività del sistema produttivo e la sostenibilità sociale”.