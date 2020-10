Energia, la pandemia non ferma il cambiamento della rete di distribuzione

Al Forum AEIT 2020 sulle sfide scientifiche e industriali del futuro, novità da parte di E-Distribuzione sul ruolo della rete come catalizzatore del cambiamento

Il Forum AEIT 2020 ha sancito che la pandemia non ha affatto bloccato il processo della transazione energetica da modello lineare a modello distribuito. Nelle parole dell’amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, c’è addirittura un ruolo importante – sempre attribuito alla pandemia – nel rendere più consapevoli gli operatori del settore della centralità della rete di distribuzione.

Secondo Ranieri, la capacità di adattarsi e la resilienza mostrata in queste condizioni hanno fatto sì che il processo di cambiamento in atto del sistema energetico potesse proseguire.

Lo dimostra un dato fondamentale: il 50 per cento del consumo di energia elettrica è stato coperto da fonti rinnovabili, cresciute dunque nella fetta di mercato a fronte di una riduzione della domanda energetica. In questo scenario sarà sempre di più l’Europa a far da guida nella transizione energetica nei prossimi anni in cui ci si attende, tra il 2018 e il 2050, una crescita del 62 per cento della domanda globale.

A specificare in cosa consista il cambiamento di paradigma per le reti del futuro è Andrea Caregari, responsabile Conduzione ed Esercizio Rete di E-Distribuzione che, nel suo intervento al forum, ha portato l’attenzione sul flusso elettrico delle grandi infrastrutture: il verso non è più esclusivamente dalle centrali di grandi potenza ai clienti finali, ma – grazie all’innovazione tecnologica – ci sono flussi che vanno a ritroso dalle comunità energetiche locali ai sistemi di stoccaggio, dalle piccole utenze agli aggregatori globali.

Il DSO (Distribution System Operator), il gestore della rete di distribuzione, per tenere il passo con i cambiamenti energetici e i bisogni dei clienti, deve quindi espandere il suo ruolo attuale e sfruttare a pieno questo nuovo modello a beneficio della sicurezza dell’intero sistema energetico.

A rafforzare questo concetto sono le parole di Caregari: “questo nuovo modello richiede un cambiamento totale dei criteri di dispacciamento e della gestione in particolare delle DER, ossia delle risorse energetiche distribuite” sottolinea il dirigente, spiegando che cruciale in questo senso diventa la loro osservabilità: occorre “ottimizzare lo scambio dati tra TSO (Transmission System Operator ) e DSO” per gestire la rete in termini di sicurezza e qualità e misurarne i flussi e il consumo.

Un esempio? Il “Puglia Active Network” (primo esperimento in assoluto), progetto iniziato nel 2014, con il co-finanziamento della Commissione Europea, che rappresenta una concreta implementazione delle reti intelligenti e flessibili, che, raccogliendo l’energia prodotta da impianti rinnovabili, ne garantiscono l’immissione in rete di una sempre maggiore quantità, ottimizzando la distribuzione dei carichi e di conseguenza dando un servizio di qualità all’utente.

Tale ecosistema tecnologico è alla base di un ecosistema digitale più ampio chiamato “Network Digital Twin”, riconosciuto dal World Economic Forum come una delle principali innovazioni nel campo energetico degli ultimi dieci anni.

Di cosa si tratta? Di un sistema in grado di replicare in maniera virtuale – sfruttando le tecnologie dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata – l’intera rete, simulandone i comportamenti complessi e riuscendo a prevedere e prevenire guasti meccanici, riducendo così inefficienze e costi.

Network Digital Twin non appartiene a un futuro lontano, ma sta diventando realtà, essendo alla base dei progetti italiani di “Urban Futurability” che partiranno entro la prima metà dell’anno prossimo con lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile delle nostre città.