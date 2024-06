NB Aurora rafforza il team: da Trilantic Europe arriva Giacinto d’Onofrio come nuovo Managing Director e Senior Partner

D’Onofrio vanta una vasta esperienza nel private equity, maturata in precedenza presso Trilantic Europe. Grazie alla sua expertise, Aurora punta a rafforzare ulteriormente il proprio portafoglio di investimenti e cogliere le opportunità di crescita nel mercato italiano

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da NB Aurora.

NB Aurora S.A. SICAF RAIF (“Aurora”), veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa italiana e specializzato in investimenti in growth capital in aziende italiane di eccellenza di medie dimensioni, rafforza il proprio team di investimento. Come Managing Director e Senior Partner entra Giacinto d’Onofrio, 50 anni, una lunga esperienza nel private equity maturata in Trilantic Europe, società paneuropea di investimenti focalizzata sul mid-market con quartier generale a Londra.

“Per Aurora – ha commentato Patrizia Micucci, Founder e Senior Partner – si tratta di un importante ingresso nel Management Team. Sono convinta che Giacinto potrà apportare, oltre all’expertise consolidata, idee ed energia positiva per la nostra missione e per la nostra crescita”.

“Nel mercato di riferimento di Aurora – ha dichiarato Giacinto d’Onofrio – ci sono numerose opportunità di investimento e penso che saremo in grado di investire al meglio le risorse a disposizione, oltre a far crescere di valore gli investimenti in portafoglio.”

Attualmente Aurora gestisce – inclusi i suoi fondi di co-investimento – circa 500 milioni di euro, di cui circa 150 milioni di euro disponibili per nuovi investimenti, e ha partecipazioni in 14 società italiane di eccellenza che fatturano complessivamente 2,9 miliardi di euro con oltre 19 mila dipendenti. Le società partecipate operano in diversi settori ad alto valore aggiunto e hanno generato, negli ultimi 4 anni, una crescita media annua dei ricavi del 9% e una crescita media annua del margine operativo lordo dell’11%.

Dall’inizio della sua attività, avvenuto a maggio 2018, Aurora, ha distribuito dividendi per oltre 70 milioni di euro, pari a circa il 30% dei capitali raccolti.

L’ultima operazione di Aurora ha visto la cessione a TEC-The Equity Club dell’intera partecipazione detenuta in Club del Sole, leader in Italia nell’hospitality open air con 23 camping-villaggi e un fatturato 2023 di circa 100 milioni di euro (rispetto a circa 43 milioni di euro al momento dell’investimento) e un margine EBITDA maggiore del 30%, con il contestuale reinvestimento nella società attraverso un importante aumento di capitale per sostenere l’ulteriore fase di crescita del gruppo.

Il profilo di Giacinto d’Onofrio

Laureato alla Luiss di Roma, dopo 10 anni in Lehman Brothers tra Milano e Londra, prima nel team italiano dell’Investment Banking quindi Principal di Lehman Brothers Merchant Banking a Londra, Giacinto d’Onofrio è entrato nel 2009 in Trilantic Europe, dove è rimasto sino a marzo 2024 come Partner, portando a termine numerose operazioni nel mid-market europeo del private equity, con investimenti sia di maggioranza che di minoranza in diversi settori industriali.

Aurora

Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l’obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita e internazionalizzazione. Il target di investimento di Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di Aurora opera in un’ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su sei verticali: made in Italy, healthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital transformation, specialized industrial manufacturing & business services. Aurora è investita in 14 società con un fatturato aggregato di Euro 2,9 miliardi e oltre 19.000 dipendenti.