Borsa oggi 9 giugno: Europa in calo, pesa l’attesa per il vertice Usa-Cina. Milano chiude a -0,35%, ma sopra i 40 mila punti – DIRETTA

Le borse europee chiudono in calo. A Piazza Affari spiccano i rialzi di Stm e i ribassi di Iveco e Generali. Wall Street resta cauta in attesa dei negoziati Usa-Cina – Segui la DIRETTA

Le Borse europee chiudono in calo, frenate dalla cautela in vista dell’incontro tra Stati Uniti e Cina sui dazi, previsto a Londra. L’esito del vertice potrebbe riaprire il dialogo sul commercio globale, condizionando mercati e filiere produttive.

Secondo il Wall Street Journal, il presidente Usa Trump ha autorizzato il segretario al Tesoro Scott Bessent a negoziare l’eliminazione di alcune restrizioni all’export verso la Cina. Tra i prodotti coinvolti: motori a reazione, componenti aeronautici e software per la produzione di chip, tecnologie cruciali per l’industria tech cinese.

A fine seduta, il Fste Mib chiude a 40.461,79 punti, in calo dello 0,35%, in linea con gli altri listini europei: Francoforte -0,58%, Parigi -0,28%. Piatte Madrid e Londra. Sui mercati pesa anche l’assenza di dati macroeconomici rilevanti e l’incertezza sulle prossime mosse di Fed e Bce. Riflettori puntati sull’inflazione USA in uscita mercoledì. Anche Wall Street si muove con cautela: Dow Jones -0,24%, S&P 500 vicino alla parità, Nasdaq +0,28%. Il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett si è detto ottimista: “Sarà un incontro breve ma produttivo”.

A Milano i riflettori sono puntati ancora sul settore bancario: Banco Bpm (+0,48%) esclude un dividendo straordinario, ma valuta ulteriori distribuzioni in caso di CET1 oltre il 13%. Mps (+2,29%) resta sorvegliata speciale dopo il rinvio a giudizio di ex manager, ma la banca precisa: “Nessun impatto”. Mediobanca (-0,73%) sotto osservazione in vista dell’assemblea del 16 giugno su Banca Generali (-2,76%): Enpam è salita all’1,98% del capitale. Tra i migliori titoli spicca Stm (+2,87%), Campari (+2,19%), Diasorin (+1,93%) e Tenaris (+1,71%), mentre tra i peggiori si segnalano Iveco (-2,48%), Generali (-2,15%), Hera (-1,70%) e Ferrari (-1,18%).

Su Tim (-0,62%) si guarda alle indiscrezioni su un possibile spezzatino di Vodafone Spagna, che potrebbe favorire nuove operazioni di consolidamento nel settore europeo.

Lo spread Btp-Bund apre in calo a 95 punti base, sui livelli più bassi dal marzo 2021. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,50%.

Il petrolio arretra in attesa degli sviluppi dei negoziati: il Wti si attesta poco sopra i 64 dollari al barile, il Brent sopra quota 66. In lieve rialzo invece il gas ad Amsterdam, che supera i 36 euro al megawattora. Sul valutario, l’euro si rafforza a 1,14 dollari.