Borsa oggi 28 aprile: dopo l’Ops di Mediobanca vola Banca Generali, sale Mps ma scivola Generali – DIRETTA

Europa cauta, occhi sui dazi. Milano sale. Occhi sul risiko bancario – Segui la DIRETTA • MERCATI Cosa succede nella settimana delle trimestrali di Gabriella Bruschi

Le Borse europee aprono la giornata in cauto rialzo, con gli investitori in attesa di sviluppi geopolitici cruciali. Il senatore americano Marco Rubio ha dichiarato che questa settimana potrebbe rivelarsi decisiva per la pace in Ucraina, alimentando così le speranze di una schiarita sul fronte della guerra. Si attendono novità anche sullo scontro commerciale tra Usa e Cina. Pechino, intanto, ha però smentito le dichiarazioni di Trump, precisando che il presidente cinese, Xi Jinping, non ha avuto alcuna conversazione telefonica con lui, contrariamente a quanto affermato dal presidente americano.

A Piazza Affari si accende ulteriormente il risiko bancario. Milano si conferma così la piazza più effervescente con il Ftse Mib in positivo trainato dall’annuncio dall’offerta pubblica di scambio a sorpresa di Mediobanca su Banca Generali. L’operazione da 6,3 miliardi di euro va volare il titolo di Banca Generali fino ad un rialzo del +8,65%. Scende, invece, Generali, su di giri Banca MPS. Da vedere i futuri sviluppi di questa mossa: il colpo d’ala di Nagel farebbe venir meno l’oggetto del desiderio – ovvero la partecipazione di Mediobanca in Generali – dell’Ops di Mps, Mef e Caltagirone – su Piazzetta Cuccia.

Il tema bancario si arricchisce ulteriormente oggi con l’avvio dell’Ops di UniCredit su Banco Bpm.

Saipem si è aggiudicata un importante contratto con Eni per il progetto Liverpool Bay CCS nel Regno Unito, con un valore stimato di circa 520 milioni di euro.

Sul fronte delle commodities, il petrolio segna un +0,41%, mentre il gas naturale è stabile a 32,45 euro/MWh. L’euro resta sopra la soglia di 1,13 dollari, mentre l’oro continua a cedere terreno, scendendo dello 0,36%. Poco mosso il bitcoin a 94.373 dollari (-0,1%).

In Asia le Borse sono contrastate con Tokyo in rialzo dello 0,37%, mentre Shanghai ha registrato una lieve flessione. Taiwan, +0,81%, Seul, -0,03% e Sidney -0,36%.

Gli investitori sono in attesa dei dati sul Pil della Germania e degli Stati Uniti previsti per mercoledì, che potrebbero fornire indicazioni sullo stato dell’economia globale.

Lo spread si attesta a 111 punti base.

Future di Wall Street negativi.

