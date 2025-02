Borsa oggi 27 febbraio: Europa in rosso sotto il peso dei dazi Usa. A Milano tonfo di Ferrari e Prysmian, in rialzo Pirelli dopo i conti – DIRETTA

Le Borse europee cedono sotto i timori dei dazi Usa. Piazza Affari, maglia nera in Europa, affonda con i pesanti cali di Ferrari e Prysmian, neanche i conti di Eni convincono. Pirelli e Leonardo offrono qualche spunto positivo – Segui la DIRETTA

Le Borse europee scivolano sotto il peso dei timori legati ai dazi Usa. Donald Trump ha annunciato dazi del 25% sulle importazioni dall’Europa, citando un deficit commerciale di 300 miliardi di dollari. Secondo le dichiarazioni della Casa Bianca, le misure potrebbero entrare in vigore a breve, alimentando l’incertezza sui mercati. Intanto, il comparto tecnologico regala qualche spunto positivo, grazie alla trimestrale di Nvidia, che ha superato le attese degli analisti, spingendo al rialzo i titoli tech. Sul fronte macro oggi si attendono i dati sul Pil Usa del quarto trimestre e gli ordini di beni durevoli. Il 28 febbraio l’attenzione si sposterà sul deflatore Pce, l’indicatore preferito dalla Fed. Non mancano le preoccupazioni geopolitiche, con le trattative per una pace in Ucraina.

A Milano, il Ftse Mib scivola sotto la soglia dei 39mila punti, seguendo il trend negativo delle principali piazze europee come Parigi, Francoforte, Madrid e Amsterdam. Limita leggermente i ribassi Londra.

Al contrario, Tokyo guadagna terreno grazie ai titoli tecnologici, e Hong Kong brilla, superando per la prima volta i 24mila punti da febbraio 2022.

A Milano, sono le trimestrali a tenere banco: spicca il rialzo di Pirelli dopo i conti, mentre Prysmian, Eni e MediaForEurope soffrono. Ferrari è in caduta libera dopo che Exor ha venduto il 4% della Rossa. Leonardo, invece, beneficia delle trattative con il fondo saudita Pif, che potrebbe portare a nuovi sviluppi nella produzione di aerostrutture. Stellantis ha visto il target price tagliato da Deutsche Bank, mentre Tim starebbe valutando di rinviare la propria assemblea annuale degli azionisti.

In lieve rialzo lo spread Btp-Bund a 106 punti, con il rendimento decennale italiano al +3,5%.

Nel mercato valutario, l’euro scivola sotto la soglia di 1,05 rispetto al dollaro, mentre il petrolio segna un lieve rialzo, con il Brent che si avvicina ai 73 dollari al barile. Il Bitcoin continua la sua discesa, scivolando verso i 86mila dollari.