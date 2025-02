Borsa oggi 20 febbraio: Europa positiva guarda dazi Usa e banche centrali, record per l’oro. A Milano crolla Tenaris dopo i conti – DIRETTA

I mercati restano in bilico tra la minaccia di nuovi dazi Usa e una Fed determinata a mantenere i tassi invariati. A Piazza Affari spicca Campari – Segui la DIRETTA

Le Borse europee salgono, sperando in nuove trattative tra Stati Uniti e Cina sulla guerra commerciale. Trump ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Usa e ha aperto a un accordo con la Cina. Ha anche parlato positivamente con Putin sulla denuclearizzazione.

L’attenzione è sulle banche centrali, dopo i verbali della Fed. I banchieri temono che la politica protezionista di Trump possa aumentare l’inflazione, spingendo verso un “approccio cauto” sui tassi. La Fed ha mantenuto i tassi al 4,25%-4,50%, con il mercato che prevede uno o due tagli nel 2025. Nonostante la prudenza, Wall Street ha chiuso in rialzo, con un nuovo record per l’S&P. In Asia, Tokyo chiude positiva, mentre Hong Kong e Shanghai calano dopo la decisione della Cina di mantenere invariati i tassi, con lo yuan sotto pressione per i deflussi di capitali. L’oro tocca un nuovo record a 2.949 dollari l’oncia.

A Piazza Affari, Tenaris cede terreno dopo i conti 2024, con utile netto in calo del 48% ma sopra le attese. Male anche Nexi, Saipem e Iveco, mentre Campari avanza con il nuovo ceo che punta a razionalizzare costi e marchi. Bene anche Stm.

Il risiko bancario resta al centro dell’attenzione. Deutsche Bank alza il target price di Banco Bpm a 10,5 euro, sostenuto da Davide Leone e alcune Fondazioni. Glass Lewis consiglia di votare a favore dell’Opa su Anima. Il patto dei soci di Mediobanca giudica “inadeguata” l’offerta di Banca Mps, mentre la sua quota sale all’11,87%. Bper Banca, intanto, potrebbe allungare i tempi per l’integrazione con Banca Popolare di Sondrio, secondo Fitch.

Nel settore industriale, Leonardo è in trattative con Airbus su difesa e spazio. Unicredit, invece, potrebbe accelerare l’uscita dalla Russia in caso di sviluppi nel conflitto in Ucraina. Stabile lo spread a 108 punti base.

L’euro si rafforza leggermente sul dollaro, il petrolio è in lieve rialzo e il gas scende.