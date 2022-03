Bansky: Christie’s Londra con opere serigrafiche tra cui “Laugh Now” stima 20/30 mila sterline

La vendita conterrà prevalentemente opere di Banksy, insieme a edizioni create nel 21° secolo da artisti contemporanei famosi e emergenti.

La vendita di Christie’s “Laugh now but one day we’ll be in charge: Banksy and 21st Century Editions” è aperta alle offerte dal 1 marzo al 15 marzo. Questa nuova asta ha un titolo sfacciato in riferimento alla serigrafia Laugh Now di Banksy.

Banksy’s Morons (Sepia) al di fuori dell’edizione (2007, stima 50.000-70.000) fa parte di questa offerta, l’immagine di origine di questo lavoro è una fotografia della vendita da record dei girasoli di Vincent van Gogh a Christie’s nel 1987, con la tela di van Gogh sostituita dal testo di Banksy. È interessante notare che questa particolare impressione ha aree di colore extra che non si vedono spesso.

BANKSY

Laugh Now

screenprint in colours, 2003, on wove paper, numbered 99/600 in pencil (there was also a signed edition of 150), published by Pictures on Walls, London

Un altro highlight di Banksy è Choose your Weapon (VIP Gold) (2010, stima: £ 200.000-300.000), la prima volta che una colorazione oro di quest’opera è stata messa all’asta. L’asta è guidata dall’immagine più famosa dell’artista Ragazza con palloncino (2004, stima: £ 300.000-500.000). Ci sono edizioni incluse dello street artist Stik, tra cui Lovers (Yellow) (2011, stima: £ 20.000-30.000, illustrato in alto a destra) che ha tipicamente uno sfondo blu, tuttavia questa è una delle quattro in giallo e la prima volta di questo colore è in vendita all’asta. Stik’s Beggar (2009, stima: £ 15.000-25.000) è una di un’edizione di 25 xilografie dipinte a spruzzo, originariamente lanciate per le strade di Londra come parte di uno sforzo per attirare l’attenzione sul sonno agitato e sui senzatetto. Questa edizione è stata regalata direttamente a qualcuno che ha aiutato Stik nella distribuzione di queste opere. Ci sono anche due diversi colori delle edizioni di Yayoi Kusama, Pumpkin 2000 (rosso) (2000, stima: £ 20.000-30.000) e Pumpkin 2000 (Yellow) (2000, stima: £ 15.000-25.000), la prima volta l’edizione gialla è stato messo all’asta da Christie’s. I punti salienti di artisti emergenti includono il lavoro figurativo di Jon Key, The Man in the Violet Suit (Red No. 1) (2021) (2021, stima: £ 3.000-5.000) e Tunji Adeniyi-Jones vivacemente colorato, Pattern Makers, ( 2020, stima: £ 2.000-3.000).