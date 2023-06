Banco Bpm, colloca covered bond con cedola del 3,75%: raccoglie ordini per 1,3 miliardi

Si tratta della prima emissione di european covered bond (premium) emessa dal Banco secondo la nuova direttiva europea recepita lo scorso 30 marzo

E’ piaciuto al mercato il nuovo bond del Banco Bpm, offerto per 750 milioni e richiesto per 1,3 miliardi. L’emissione, un covered bond a 5 anni, offre una cedola fissa del 3,75% ed è all’interno del programma di obbligazioni bancarie garantite ( Bpm Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro dell’istituto. Si tratta, dice la nota della banca guidata da Giuseppe Castagna, della prima emissione di european covered bond (premium) emessa dal Banco in conformità alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023 e rivolta agli investitori istituzionali.

Ordini per quasi la metà dall’Italia

Il titolo, con scadenza il 27 giugno 2028 e un rating atteso da parte di Moody’s di Aa3, sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange.

Gli ordini sono stati così distribuiti: Italia (47%), Germania-Austria-Svizzera (20%), Paesi Nordici (14%), Benelux (11%) e Regno Unito (6%).

Il collocamento è stato curato da Banca Akros (parte correlata dell’emittente), Credit Agricole CIB, Barclays, IMI- Intesa San Paolo, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International AG e UniCredit; NORD/LB ed Helaba hanno agito in qualità di Co-Lead Manager.

Che cosa è un covered bond

Il covered bond è un’obbligazione bancaria garantita con un rischio emittente molto basso, in quanto per il suo rimborso la banca vincola una parte dell’attivo patrimoniale destinato esclusivamente alla remunerazione dei bondholder. Questa caratteristica conferisce al covered bond un’elevata liquidità.

Banco Bpm all’inizio di giugno aveva collocato un green bond sempre a 5 anni, ma richiamabile (callable) a partire dal quarto anno. Il rendimento dell’obbligazione era del 6% e gli ordini da parte degli investitori istituzionali hanno superato quota 1,3 miliardi di euro a fronte di un’offerta da 750 milioni,.