Banche, Intesa Sanpaolo e Unicredit rafforzano l’accordo con Sace per sostenere gli investimenti delle imprese italiane

Gli accordi riguardano Garanzia Futuro, un’iniziativa di Sace dedicata alle imprese italiane, in particolare alle Pmi e alle filiere strategiche

Intesa Sanpaolo e Unicredit rinnovano la partnership con Sace per facilitare l’accesso delle imprese italiane a finanziamenti per gli investimenti strategici attraverso Garanzia Futuro, un accordo in vigore dal 2 gennaio.

Intesa Sanpaolo

Questa collaborazione, evidenzia una nota, ha già visto finanziamenti accordati per oltre 21,2 miliardi di euro attraverso varie iniziative (Garanzia Italia, Garanzia SupportItalia e Garanzia Green).

Garanzia Futuro, proposta da Sace, è un’opzione rapida, semplice e digitale dedicata alle imprese italiane, in particolare alle Pmi e alle filiere strategiche. La garanzia, con una copertura del 70%, può essere associata a finanziamenti a medio/lungo termine con importi fino a 50 milioni di euro e una durata massima di 20 anni.

Come funziona Garanzia Futuro di Sace

L’iniziativa mira a sostenere gli investimenti nei settori strategici di crescita del Paese, in linea con le missioni del Pnrr, e a promuovere lo sviluppo sui mercati globali. Possono beneficiarne società di capitali, Pmi e non Pmi, anche in forma cooperativa, con sede legale o secondaria in Italia.

Le progettualità delle imprese che potranno essere finanziate attraverso Garanzia Futuro sono legate a operazioni di rilievo strategico per l’economia italiana, comprendenti internazionalizzazione, sicurezza economica e attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Sono finanziabili investimenti in infrastrutture prioritarie, sociali, energetiche, idriche o digitali; nelle aree economicamente svantaggiate; nell’innovazione tecnologica e digitale; nelle filiere strategiche; nella riduzione del rischio sismico o idrogeologico; e nell’imprenditoria femminile.

Unicredit

E’ già disponibile per le imprese clienti la nuova forma di garanzia di Sace dedicata agli investimenti delle imprese italiane e in particolare delle Pmi. La banca e il gruppo finanziario-assicurativo controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, informa una nota, hanno rafforzato la partnership esistente siglando un ulteriore accordo che consente a Unicredit di mettere immediatamente la nuova misura a disposizione delle imprese, potenziando in tal modo il supporto al sistema produttivo. L’accordo, finalizzato a sostenere lo sviluppo delle imprese del nostro Paese sui mercati globali, l’innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione, prevede anche il supporto agli investimenti nelle infrastrutture, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, oltre ai progetti di investimento per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, con un focus particolare sulle iniziative collegate al Pnrr.

La nuova Garanzia Futuro di Sace è uno strumento di garanzia digitale e potrà coprire, nella misura del 70%, i finanziamenti erogati da Unicredit alle imprese italiane, incluse le Pmi, di importi in linea capitale compresi tra un minimo di 50 mila e un massimo di 50 milioni di euro e aventi una durata non superiore ai 20 anni. I prestiti potranno essere destinati a finanziare sia le spese da sostenere che i costi già sostenuti non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento.