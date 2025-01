Arte contemporanea e lusso: Kering e Jiang Miao insieme per il programma “Women in Motion” per celebrare un nuovo anno ricco di energia

IL Gruppo dl lusso Kering ha invitato il famoso artista contemporaneo cinese Jiang Miao a sviluppare un progetto artistico speciale per il 2025 con una serie denominata “Taoist Trinity and the Self” attraverso un programma dove Kering si impegna a far luce sugli straordinari contributi delle artiste alla cultura e alle arti

Combinando la profonda saggezza della filosofia orientale con l’abilità esplorativa dell’arte contemporanea, la collaborazione tra Kering e Jiang Miao non è altro che un bellissimo ciclo di energia con codici multiculturali in tandem di augurio al 2025.

La serie “Taoist Trinity and the Self”, è una delle serie di opere più rappresentative di Jiang Miao, dove raffigura uno spazio caotico e dinamico. I punti, le linee e le superfici all’interno dei dipinti vengono ordinati attorno al nucleo a spirale, ricordando il concetto di Taiji, che produce tutte le cose, dando vita al ciclo della vita. Ciascuno dei suoi pezzi contiene più di 20 strati. Sintonizzati attraverso la sua prospettiva degli elementi naturali, energia e colori si sovrappongono strato dopo strato, creando arte spaziale stereoscopica. Jiang Miao ha spiegato: “Il colore è energia. Il mio lavoro astratto è un esperimento estremo con il colore. Il continuo accatastamento e ricoprimento di toni si comprime ogni volta segmentando illogicamente insieme, trafitti da un coltello. Ogni segno di coltello è un colore che penetra il tempo.”

L’emancipazione delle donne è uno dei valori fondamentali di Kering

Attraverso la continua implementazione del programma Women In Motion, Kering si impegna a far luce sugli straordinari contributi delle artiste alla cultura e alle arti. Dal 2020, il programma artistico di Kering per Capodanno ha dimostrato questo valore. Nel 2020, l’artista del taglio della carta Wen Qiwen ha presentato il suo pezzo Gazing at the Sky beyond the Clouds. Nel 2022, Kering ha accolto l’Anno della Tigre commissionando la pennellata di buon auspicio Xu Jing al calligrafo contemporaneo. Nel 2023, il Gruppo ha collaborato con la pittrice cinese contemporanea Peng Wei con la sua opera That Year. Poi, nel 2024, Kering ha invitato Chen Ke, un’importante artista cinese contemporanea, a collaborare a un progetto artistico crossover intitolato Dragon Boat. Questa serie di opere diverse e profonde fornisce una piattaforma per le artiste per mostrare il proprio talento. La collaborazione di quest’anno con Jiang Miao mira a ispirare più persone a pensare profondamente alla vita, alla natura e all’universo, a guardare al futuro e ad intraprendere insieme un nuovo anno vibrante e prospero, pieno di presagi promettenti.

Chi è Jiang Miao

Nata nella provincia di Jilin, in Cina si è laureata con un master presso il Dipartimento di Incisione dell’Accademia Centrale di Belle Arti e attualmente insegna presso la stessa istituzione. Con una solida base accademica, è passata dalle tecniche realistiche e xilografiche alla sua attuale pratica creativa. Dopo anni di esplorazione e perfezionamento della sua direzione artistica, ha sviluppato un metodo distintivo che integra pittura, xilografia e rilievo in un’unica forma d’arte, dando vita a opere acriliche vibranti e intricate. Sotto la superficie di ciascuna opera di Jiang Miao si trovano più di venti strati di dipinti. Ogni strato è una raccolta delle percezioni immediate dell’artista della luce solare, del vento, dell’aria e della temperatura, incapsulando energia e colore in una capsula del tempo che lei sigilla e accumula personalmente. Mentre il suo coltello da intaglio si muove, questi strati vengono gradualmente rivelati, facendo emergere un improvviso scorcio di luci e ombre del passato, trasformando l’opera da un piano piatto a una forma stereoscopica, come se il tempo e lo spazio fossero preservati e visualizzati in modo stereoscopico. Le opere di Jiang Miao infrangono il concetto bidimensionale dei dipinti tradizionali, somigliando a forme di vita fluenti che si estendono in uno spazio e un tempo tridimensionale insondabili e misteriosi.

Il processo creativo frutto di pensieri filosofici orientali

Jiang Miao si impegna in un processo creativo simile alla pratica spirituale, riflettendo e illuminandosi continuamente, cercando di trovare stabilità interiore e comprensione di un mondo interiore di paesaggio all’interno dell’universo. Le sue opere sono dipinti ma non dipinti, paesaggi ma non paesaggi. Nel mondo cosmico che descrive con grande sforzo e tempo, gli strati di colore racchiudono tempo ed energia infiniti. Attraverso il linguaggio superficiale o i simboli incisi dal suo coltello, rilasciano con calma l’energia della vita.

Programma Women in Motion

L’impegno di Kering a favore delle donne è al centro delle priorità del Gruppo e si estende, attraverso Women In Motion, al campo delle arti e della cultura, dove le disuguaglianze di genere sono ancora evidenti, anche se la creazione è uno dei più potenti vettori di cambiamento. Nel 2015, Kering ha lanciato Women In Motion al Festival di Cannes con l’ambizione di mettere in risalto le donne nel cinema, sia davanti che dietro la macchina da presa. Da allora il programma si è ampliato in modo significativo alla fotografia, ma anche all’arte, al design, alla coreografia e alla musica. Attraverso i suoi premi, il programma riconosce figure ispiratrici e talenti femminili emergenti, mentre i suoi discorsi e podcast offrono l’opportunità a personalità di spicco di condividere le loro opinioni sulla rappresentanza delle donne nella loro professione e nella società in generale. Da quando è stata creata, Women In Motion è diventata una piattaforma d’elezione che contribuisce a cambiare la mentalità e il modo di pensare sul posto delle donne – e sul riconoscimento che ricevono – nelle arti e nella cultura.

Kering: il gruppo globale del lusso firmato “Empowering Imagination”

IL Gruppo gestisce lo sviluppo di una serie di rinomate case di moda, pelletteria e gioielleria: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ginori 1735, ecc. nonché Kering Eyewear e Kering Beauté. Ponendo la creatività al centro della propria strategia, Kering consente alle sue Maison di fissare nuovi limiti in termini di espressione creativa, creando al contempo il lusso di domani in modo sostenibile e responsabile.