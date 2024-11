Industria della Moda: secondo il rapporto McKinsey il 2025 sarà all’insegna dell’incertezza Secondo il Global Fashion Index di McKinsey, l’industria della moda si avvia verso un 2025 impegnativo, con un rallentamento alimentato dall’inflazione, dal cambiamento del comportamento dei consumatori e dalle perturbazioni del commercio globale

Trump nomina Scott Bessent nuovo Segretario al Tesoro, anche se lavorava con Soros ed Elon Musk non lo voleva Ha lavorato con Soros e non piace ad Elon Musk ma Scott Bessent, guru degli hedge fund, ha scavalcato tutti i rivali ed è stato nominato dal Presidente Trump come nuovo Segretario al Tesoro Usa. Ha davanti sfide edifficili

Inter e Atalanta volano e sorpassano il Napoli che oggi riceve la Roma di Ranieri. Milan e Juve si annullano Cinque gol dell'Inter a Verona e tre dell'Atalanta a Parma ribaltano la classifica e portano provvisoriamente i nerazzurri di Inzaghi e quelli di Gasperini in testa. Ma oggi il Napoli tenta il controsorpasso. Pareggio senza gol tra Milan e Juve…

Trump, il valzer delle nomine e il caso Gaetz rivelano le prime inceppature dell’amministrazione La macchina “da guerra” amministrativa di Donald Trump rischia di ingolfarsi prima ancora che venga acceso il motore. Ha già gettato la spugna Matt Gaetz, il prescelto da The Donald per la carica di procuratore generale degli Stati Uniti (l’analogo…

La Guida alla finanza di FIRSTonline e Ref Ricerche diventa un libro e un ebook nel mese dell’Educazione finanziaria In occasione del mese dell'Educazione finanziaria esce in questi giorni in forma di libro cartaceo e di ebook nelle principali librerie online la Guida alla finanza, pubblicata in 16 lingue da FIRSTonline e realizzata da Ref Ricerche con la collaborazione…

Addio a Guido Compagna, il giornalismo e la politica le sue grandi passioni Ieri ci ha lasciato Guido Compagna, giornalista politico di grande spessore professionale e di spiccata umanità

Ginnastica mentale, esercizio numero 37 per un cervello vincente: “Parole sposate” L’esercizio di questa domenica aiuta a focalizzarsi sulle parole che si utilizzano per decidere velocemente le più adatte

Coppa Davis, Sinner batte De Minaur e regala la finale all’Italia di domani contro l’Olanda Dopo la vittoria di Matteo Berrettini, Jannik Sinner centra l'obiettivo di far conquistare il punto decisivo all'Italia per l'accesso alla finale contro l'Olanda in Coppa Davis

La Marquee Week di Christie’s, in soli quattro giorni (19-22 novembre) realizza 689 milioni di dollari e 18 record d’artista La Marquee Week autunnale di Christie’s si è conclusa con un totale finale di 689 milioni di dollari in otto vendite di opere d’arte del 20° e 21° secolo. In totale, l'87% delle vendite è stato venduto per lotto, il…

Coppa Davis, Sinner e compagni si giocano con gli australiani l’accesso alla finale contro l’Olanda Il primo incontro singolare è Berrettini-Kokkinakis, a seguire Sinner-De Minaur. Gli azzurri hanno già battuto l'Argentina e gli australiani gli USA. 13 i precedenti contro l'Australia, che ha vinto il più delle volte

Sostenibilità, Biodiversità, economia circolare e tutela del territorio: il Consorzio del Prosciutto di San Daniele fissa i suoi obiettivi per il futuro Una eccellenza italiana con un fatturato di 360 milioni di euro, 2.590.000 prosciutti in un anno di cui 455.000 esportati in tutto il mondo, soprattutto Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Belgio. Un nuovo impianto di recupero e valorizzazione degli…

Milan-Juve è il big match: chi perde è fuori dalla corsa scudetto. Inter e Atalanta cercano il sorpasso sul Napoli La sfida di San Siro tra Milan e Juve ipoteca la corsa allo scudetto ma oggi occhio alle trasferte dell'Inter a Verona e dell'Atalanta a Parma lanciate verso l'operazione sorpasso della capolista Napoli che domani ospiterà la Roma di Ranieri