Acqua nell’Arte e Arte dell’Acqua, alle Terme di Diocleziano una mostra che celebra Roma e le sue fontane

Alle Terme di Diocleziano, la mostra: “Acqua nell’Arte e Arte dell’Acqua – Fontane e Nasoni di Roma”, organizzata con il supporto di ACEA, dal Museo Nazionale Romano, dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura di Roma, vede la cura del Direttore del Museo Nazionale Romano Stéphane Verger e dall’archeologo Vincenzo Lemmo

“Acqua nell’Arte e Arte dell’Acqua” è il titolo della mostra che si tiene al Museo Nazionale Roma Terme di Diocleziano, dal 7 aprile al 31 maggio 2023, un evento che celebra Roma attraverso il più nobile dei quattro elemento, per l’appunto l’acqua. Già in antico Regina Aquarum con le sue fontane e la grande disponibilità di acqua donava ulteriore magnificenza della città. Allora come oggi Roma è ricca di fontane e fontanelle (Nasoni) che celebrano il trionfo dell’acqua.

La mostra è organizzata in due macro sezioni

L’arte dell’acqua, con l’esposizione di particolari reperti archeologici e un approfondimento sulle fontane storiche e i nasoni della capitale;

L’acqua nell’arte, con la presenza di oggetti artistici legati al tema dell’acqua.

Le Terme di Diocleziano

Le Terme di Diocleziano complesso monumentale unico al mondo per le dimensioni e per l’eccezionale stato di conservazione. Furono costruite in soli otto anni tra il 298 e il 306 d.C. e si estendevano su una superficie di tredici ettari, nella zona compresa tra i colli Viminale e Quirinale.

Il Museo Nazionale Romano Istituito nel 1889, il Museo Nazionale Romano, la cui sede storica sono le Terme di Diocleziano, è uno dei più straordinari patrimoni artistici d’Italia suddiviso, tra il 1995 e il 2001, anche in altre tre sedi museali: Palazzo Altemps, Palazzo Massimo alle Terme e Crypta Balbi.

Il Gruppo ACEA è il primo operatore idrico nazionale, legato da oltre un secolo alla storia di Roma, a quella dei suoi acquedotti e delle sue fontane, gestisce l’intero sistema idrico della capitale. “Oggi – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ACEA Fabrizio Palermo – inauguriamo una mostra che, attraverso l’arte, racconta l’importanza dell’acqua nello sviluppo della storia della civiltà e celebra l’eccellenza dell’ingegneria idraulica italiana, nata ai tempi degli antichi romani…”

“La mostra – dichiara il Direttore del Museo Nazionale Romano Stéphane Verger – propone una raccolta ragionata di reperti tuttora conservati nei depositi delle Terme di Diocleziano e di Palazzo Massimo. Il tema della gestione e della cultura dell’acqua nella Roma antica avrà senz’altro un ruolo centrale nelle varie sezioni del nuovo racconto della città che si sta costruendo”.