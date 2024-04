Unicredit nominata miglior banca in Italia e in Europa Centro Orientale

UniCredit premiata come miglior banca 2004 in Italia sia da Global Finance che da Emea Finance. Ottenuti riconoscimenti prestigiosi anche nell’Europa centro-orientale

Unicredit continua a collezionare importanti riconoscimenti nel mondo finanziario. La banca guidata da Andrea Orcel è stata premiata come “Best Bank in Italy 2024” da due importanti pubblicazioni finanziarie, Global Finance ed Emea Finance.

Inoltre, ha ricevuto diversi altri titoli prestigiosi, inclusi “Best Bank”, “Best Investment Bank” e “Best Bank for Sustainability” nell’Europa centro-orientale da Emea Finance, con ulteriore riconoscimento come “Best Investment Bank” in Germania.

Gli Euromoney Private Banking Awards 2024

Agli Euromoney Private Banking Awards 2024, Unicredit ha conquistato i premi di “Best international private bank” e “Best bank for high-net-worth” in Europa centro-orientale.

Unicredit: “i premi conferma della nostra leadership in Europa”

Questi premi si aggiungono ai riconoscimenti ottenuti precedentemente nel 2023 da The Banker e da Euromoney, confermando il ruolo di leadership di Unicredit in Europa. I premi, si legge nella nota della Banca sono “un’ulteriore conferma della rinnovata posizione di leadership di Unicredit in Europa, grazie al conseguimento degli obiettivi del piano strategico Unicredit Unlocked e all’impegno incessante per l’eccellenza nel fornire servizi finanziari orientati alle diverse esigenze dei suoi clienti”.