Sudamerica: prezzi voli aerei alle stelle e Mercedes scommette sui pullman

Voli aerei cari? Aumenta l’offerta di pullman. Avviene in Sudamerica, dove praticamente in nessun Paese c’è una rete ferroviaria degna, per cui l’alternativa a viaggiare in aereo restano le autostrade e dunque, nell’ambito del trasporto collettivo, i pullman. A capire il potenziale enorme del continente latinoamericano, in particolare del Brasile dove dopo la pandemia i costi dei biglietti aerei sono aumentati a dismisura, fino a diventare un caso politico (+ 50% il dato di dicembre 2023, contro un’inflazione generale al 4,7% nell’intero anno), è stata Mercedes-Benz. Il gruppo tedesco scommette infatti su un 2024 all’insegna degli spostamenti su strada e si è già fiondato sul mercato, annunciando l’aumento dell’offerta di pullman. Secondo il manager Roberto Leoncini, vicepresidente dell’unità mezzi pesanti di Mercedes-Benz Brasile, “la scommessa funzionerà anche se il governo brasiliano dovesse trovare il modo di far abbassare il prezzo dei voli aerei. Le intenzioni del governo sono buone, ma i costi sono troppo alti e dunque, secondo le nostre valutazioni, questo non fermerà la domanda di pullman quest’anno”.

Mercedes scommette sui pullman per abbattere i costi dei voli

Mercedes non ha comunicato le cifre dell’investimento e nemmeno quanti veicoli in più produrrà, ma esiste persino l’opportunità di produrli a prezzi più bassi, visto che la frenata del mercato cinese sta favorendo la disponibilità di componenti, soprattutto elettronici, nel resto del mondo. Un probabile ribasso dei costi compenserebbe dunque l’aumento, segnalato tra il 10% e il 20%, delle spese di produzione dei mezzi pesanti l’anno scorso, quando anche in Brasile è entrato in vigore l’obbligo di veicoli di generazione Euro 6, che in Europa esiste dal 2016 e che Mercedes è dunque già ampiamente in grado di proporre. Nel principale mercato del Sudamerica già nel 2023 ci sono stati segnali di crescita del trasporto su gomma: in tutto l’anno, secondo i dati divulgati dal Registro Nacional de Veículos Automotores, sono stati commercializzati 20.352 veicoli, un aumento del 19% rispetto al 2022. Ma il 2024 sarà ancora più propizio, anche perché dopo lo stop per la pandemia torna pienamente operativo il programma pubblico Caminho da Escola, che consente a milioni di bambini brasiliani delle scuole statali, residenti in località rurali o comunque di difficile accesso, di raggiungere gli istituti attraverso pullman e autobus messi a disposizione a spese degli enti locali, dai municipi alle amministrazioni statali.