Sardegna: Alitalia riattiva i voli per Roma e Milano

Dal 9 aprile sarà possibile acquistare i biglietti dei collegamenti volti a garantire la continuità territoriale – Sei le rotte attivate da Cagliari, Olbia e Alghero

Dal 17 aprile al 24 ottobre Alitalia si occuperà dei collegamenti volti a garantire la continuità territoriale da e per la Sardegna. I biglietti aerei sono in vendita da da oggi, giovedì 9 aprile.

A disposizione dei viaggiatori ci saranno complessivamente sei rotte:

Cagliari-Roma Fiumicino,

Cagliari-Milano (sull’aeroporto di Malpensa sino alla riapertura di Linate),

Olbia-Roma Fiumicino,

Olbia-Milano,

Alghero-Roma Fiumicino,

Alghero-Milano.

“La Compagnia – precisa Alitalia in una nota – potrà avviare i collegamenti su Alghero e Olbia dal 17 aprile nel caso non sussista la prescrizione contenuta nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, che, a seguito dell’emergenza Covid-19, ha disposto fino al 13 aprile la temporanea chiusura di alcuni aeroporti italiani, tra i quali proprio i due scali nel nord della Sardegna”. Ricordiamo che l’ex compagnia di bandiera si è aggiudicata la procedura di emergenza adottata per sopperire al passo indietro di Air Italy, oggi in liquidazione.

Alitalia sottolinea inoltre che se venisse prorogata anche la chiusura dell’aeroporto di Linate, i voli opereranno sull’aeroporto di Malpensa.

La compagnia fa sapere di inoltre di aver condiviso “con la Regione Sardegna un operativo specifico per i mesi di aprile e maggio che prevede 4 voli quotidiani di andata e ritorno sul collegamento Cagliari-Roma Fiumicino e 2 voli giornalieri di andata e ritorno su tutte le altre rotte in Continuità Territoriale. Dal mese di giugno Alitalia incrementerà i voli di andata e ritorno che diventeranno 6 al giorno sulla Cagliari-Roma Fiumicino e 4 al giorno sulle altre tratte”.

Parlando dei prezzi dei voli in continuità territoriale, Alitalia fa sapere che dal 17 aprile al 15 giugno e dal 16 settembre al 24 ottobre la compagnia applicherà un’unica tariffa sia per i residenti che per i non residenti. Nei tre mesi estivi dal 15 giugno al 15 settembre invece ci saranno due diversi “schemi tariffari”, uno più conveniente per i residenti, l’altro per i non residenti.