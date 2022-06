Eolico e solare potrebbero sostituire un terzo del gas russo. È quanto emerge dal report Oir di Agici, che sarà presentato il 16 giugno a Milano

Rinnovabili e innovazione tecnologica. L’indipendenza energetica dell’Italia dai 29 miliardi di metri cubi di gas russo passa da queste due tecnologie che sono in grado di ridurre l’import di oltre 10 miliardi di metri cubi, con un risparmio annuo di circa 8 miliardi di euro in base alle quotazioni attuali del metano. Una strada – quella che sarà presentata il 16 giugno a Milano nel Rapporto Annuale dell’Osservatorio Industria Rinnovabili (Oir) di Agici – che paradossalmente l’Italia potrebbe già percorrere.

L’evento si aprirà con la presentazione dei dati del nuovo Rapporto Rinnovabili OIR 2022 a cura di Agici e di Fichtner, partner strategico dell’Osservatorio. Seguiranno due tavole rotonde, durante le quali si approfondiranno, rispettivamente, il tema delle nuove tecnologie per produrre e stoccare l’energia rinnovabile e la digitalizzazione per la massimizzazione della produzione.

Rapporto Rinnovabili OIR 2022: le rinnovabili di fronte alla sfida dell’innovazione tecnologica

Il Rapporto Oir 2022 “Le rinnovabili di fronte alla sfida dell’innovazione tecnologica: nuovi modi per produrre e per gestire” approfondisce le dinamiche dell’innovazione delle rinnovabili, indagando lo stato di avanzamento tecnologico del settore, nonché le potenzialità e i limiti per un ulteriore sviluppo di applicazioni e di investimenti. Tali dinamiche interessano soprattutto l’eolico galleggiante, le nuove tecnologie di produzione fotovoltaica e la digitalizzazione degli impianti.

Lo studio fornisce altresì un’analisi dell’attuale contesto di policy italiano ed europeo per abilitare l’adozione delle soluzioni innovative; esamina aspetti tecnici e casi di successo di utilizzo di nuove tecnologie per la generazione, nuovi materiali e design per massimizzare l’efficienza degli impianti, approcci digitali per migliorare la configurazione e la gestione degli impianti rinnovabili; infine, approfondisce la strategia di un campione di 15 operatori di settore, sia aziende integrate rinnovabili che provenienti dal settore Oil&Gas, in termini di tecnologie innovative e digitalizzazione.