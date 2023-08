OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino: dialogo tra diverse arti per comprendere la mutazione dell’essere umano

Le OGR Torino centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione: artistica, musicale, scientifica, tecnologica e imprenditoriale presenta la mostra collettiva “mutating bodies, imploding stars – mutanti, sotto un cielo che implode” dal 6 al 17 settembre 2023

Desiderio e vulnerabilità come fattori centrali delle relazioni, simbiosi ed evoluzione interdipendente sono i concetti della mostra collettiva mutating bodies, imploding stars, a cura di Samuele Piazza, che si terrà dal 6 al 17 settembre 2023 nel Binario 2 delle OGR Torino (Ex officine per la riparazione dei treni nell’Ottocento, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq interamente riqualificata da Fondazione CRT e restituita alla città, per aprire a tutti nuovi orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità) mette in dialogo opere che spaziano dalla pittura alla performance, dalla scultura alla video installazione, realizzate da Alex Baczyński-Jenkins (Polonia/Regno Unito/Germania), Eglė Budvytytė (Lituania/Paesi Bassi), Guglielmo Castelli (Italia) e Raúl de Nieves (Messico/Stati Uniti): media e prospettive diverse e originali per creare un accostamento tra umano e geologico tra tempo astronomico e tempo biologico.

I protagonisti della mostra

Raúl de Nieves

Saranno le coloratissime opere scultoree di Raúl de Nieves: creature che abitano la mitologia personale dell’artista e che affondano le radici in un immaginario capace di reinterpretare il folklore messicano ibridandolo con motivi eterogenei, derivati dalla tradizione cattolica quanto dalla nightlife queer, che coinvolgeranno lo spettatore in una dimensione riconnettendosi al proprio passato personale e ancestrale.

Guglielmo Castelli

I quadri di Guglielmo Castelli sono caratterizzati da eleganti quanto claustrofobiche composizioni abitate da personaggi. Opere che si ispirano a suggestioni letterarie e che ricordano illustrazioni di storie per bambini o disfunzionali marionette di carta.

Eglė Budvytytė

Songs from the Compost. Mutanting Bodies Imploding Stars – il video di Eglė Budvytytė realizzato in collaborazione con Marija Olšauskaitė e Julija Steponaitytė, tra le foreste e le dune sabbiose della penisola di Neringa in Lituania – segue i movimenti di un gruppo di performer in un paesaggio incontaminato. I corpi dei protagonisti sono in continuo movimento: strisciano a terra, si immergono in acqua, si intrecciano. “Ciao, sono un cyborg, un simbionte, un alieno non binario… sono un confine tra pietra e intelligenza animale” recita la canzone che accompagna i loro movimenti. Ispirato agli scritti della biologa Lynn Margulis e della scrittrice Octavia E. Butler, i versi di questo testo esplorano idee legate ai concetti di simbiosi e ibridazione.

Il programma e le performance

Mercoledì 6 settembre la mostra sarà inaugurata con una Sound Performance di Ramona Ponzini negli spazi del Duomo delle OGR: Oroshi • Asobi • Okuri è un live ispirato alla tripartizione delle feste nipponiche tradizionali. Come un moderno rito sciamanico sonoro, affonda le radici nel mito giapponese della Caverna Celeste e risponde a un sentimento di insofferenza, invitandoci a “disertare” un sistema fondato su sopraffazione, distruzione, violazione e contaminazione.

Venerdì 15 settembre dalle 18 alle 20 e sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 15 alle 17 la mostra accoglierà negli spazi del Binario 1 Us Swerve, performance di Alex Baczyński-Jenkins

In Us Swerve (2014) di Alex Baczyński-Jenkins, alcuni performer sui pattini orbitano l’uno intorno all’altro mentre recitano, remixano e riformulano frammenti di poesia dedicati al tema del desiderio.

mutating bodies, imploding stars – Eglė Budvytytė, Guglielmo Castelli, Raúl de Nieves + performance di Alex Baczyński-Jenkins a cura di Samuele Piazza

6-17 settembre 2023 – OGR Torino – Binari 1 e 2, Duomo

INGRESSO GRATUITO

Giovedì e venerdì, H 18 – 22 | Sabato e domenica, H 10 – 20

Mercoledì 6 settembre dalle 19 alle 19.30

OROSHI • ASOBI • OKURI

sound performance di Ramona Ponzini

Venerdì 15 settembre dalle 18 alle 20,

sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 15 alle 17

US SWERVE

performance di Alex Baczyński-Jenkins