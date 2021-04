Leonardo inaugura la Training Academy per elicotteri negli USA

La nuova struttura basata a Philadelphia risponderà alla crescente domanda di servizi di addestramento in Nord e Sud America attraverso soluzioni all’avanguardia. Leonardo vuole garantire ai clienti una maggiore sicurezza, qualità ed efficacia dei servizi

Leonardo rafforza la sua presenza negli Stati Uniti con l’apertura ufficiale della sua nuova Training Academy per elicotteri a Philadelphia. La nuova struttura fornirà un’esperienza di formazione a 360° per piloti e tecnici addetti alla manutenzione con corsi in classe, attività in ambiente virtuale e in volo reale. L’Academy è situata nello stesso stabilimento produttivo di Philadelphia che include anche produzione e supporto tecnico per il mercato americano.

Nel dettaglio, la nuova struttura di addestramento di Philadelphia rientra in un investimento di 80 milioni di dollari destinati alle attività operative negli Stati Uniti, per rispondere alla crescente domanda di formazione per piloti, membri degli equipaggi e tecnici addetti alla manutenzione in Nord e Sud America.

Inoltre, la Training Academy negli USA rispecchierà i servizi già forniti dalla struttura gemella italiana basata a Sesto Calende, in provincia di Varese, che offre formazione a terra, in ambiente virtuale e in volo, sfruttando anche le capacità di simulazione sviluppate congiuntamente da Leonardo e dall’azienda canadese CAE e gestite attraverso la loro joint venture Rotorsim.

Infine, la Training Academy negli USA, già operativa per i clienti, offre servizi di addestramento per i modelli di elicottero AW119, AW169, AW139 e ospiterà anche i servizi di formazione per tutti i clienti nel mondo del primo simulatore di volo “full motion” destinato a ricevere la certificazione civile, l’AW609.

La struttura rafforza così il ruolo di Leonardo come unico costruttore di elicotteri al mondo dotato della capacità di progettare, sviluppare, fornire, qualificare, supportare e utilizzare in autonomia la più completa gamma di sistemi di addestramento, generando così un ambiente simulato e virtuale totalmente fedele al prodotto reale.

Il lancio della nuova Training Academy è stato annunciato durante il salone elicotteristico internazionale Heli-Expo nel 2019 ad Atlanta e, nonostante l’impatto della pandemia di Covid-19, è stata inaugurata due anni dopo rispetto a quanto pianificato.

“Nel nostro settore, solo le realtà industriali con una chiara visione, strategia e coerenza nell’esecuzione possono puntare ad un business sostenibile a lungo termine e diventare asset strategici per i loro paesi. – ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo -.Vogliamo essere considerati partner, non solo un fornitore, continuando a garantire servizi ed esperienze nell’addestramento eccezionali, e integriamo queste capacità nella nostra offerta unica nel suo genere in campo elicotteristico, con l’ambizione di diventare il leader mondiale del settore.”

“Simulazione avanzata, realtà aumentata, intelligenza artificiale, tutti presenti oggi nella nostra Training Academy negli USA – ha concluso Profumo – sono esempi di questa visione. Questa nuova struttura può fare leva sulle rivoluzionarie tecnologie che stiamo implementando e sugli investimenti in una profonda digitalizzazione della nostra offerta e dei nostri processi”.