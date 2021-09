Il risparmio tra Borse, tassi e cambi: sabato su Le lancette dell’economia

Come gestire il risparmio in una fase di grande incertezza come l’attuale e che rapporto c’è tra l’andamento delle Borse e quello dell’economia? Domani, 18 settembre, risponderanno Le lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi come sempre su FIRSTonline

Dalle stelle alle stalle? Molti pensano che i prezzi delle azioni siano stellari: lo sono davvero? In base a quale metro di valutazione? È imminente un loro crollo? Come sono messi i fondamentali per gli investimenti finanziari? Tassi e cambi si muoveranno? Senza dare alcun consiglio per gli acquisti (o le vendite), Le lancette dell’economia di settembre si avventurano nel terreno minato delle prospettive per la gestione del risparmio. E per un buon motivo: ciclo economico e quotazioni borsistiche sono legati tra loro in molti modi e biunivocamente. Dunque, ragionare delle prime aiuta a capire come va o andrà la congiuntura economica. La quale ha mostrato segni di stanchezza, dopo il poderoso rimbalzo dagli abissi della recessione da pandemia. È una pausa naturale o qualcosa di più? Cosa ha portato al rallentamento e, in alcune economie, all’arretramento dell’attività produttiva? C’è di sicuro ancora la zampata delle restrizioni per fermare i contagi (Cina, Australia, Nuova Zelanda, India…), ma ci sono anche altri fattori.

L’altra questione sempre attuale è: l’inflazione è tornata? E se non ora, quando tornerà? I prezzi impazziti dei combustibili infiammeranno la corsa di tutti gli altri prezzi? A queste e ad altre domande rispondono Le lancette, la mensile rubrica di analisi economica nel breve, e non solo, termine. Curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, ha un terzo di secolo di sapere accumulato e vanta numerosi tentativi di imitazione. Da domani solo su FIRSTonline.