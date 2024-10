Dexelance consolida la presenza nel settore dell’illuminazione con l’acquisizione di Axolight

Dexelance annuncia l’acquisizione del 100% di Axolight, consolidando la sua posizione nel settore dell’illuminazione di alta gamma. Con un fatturato di 5 milioni di euro e una forte presenza internazionale, Axolight rappresenta un’eccellenza del Made in Italy. Cambio anche al vertice con l’arrivo di un nuovo ceo

Dexelance, uno dei principali gruppi industriali italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione del 49% del capitale di Axo Light S.r.l. (Axo Light). L’operazione segna un’importante tappa nel processo di consolidamento del gruppo nel settore dell’illuminazione. Axolight, controllata da Dexelance dal luglio 2023, aveva già visto un primo investimento a novembre 2021, quando Dexelance aveva acquisito una quota di minoranza.

Dexelance ha completato l’acquisizione di Axolight, finanziata interamente con fondi propri, a una valorizzazione del capitale di circa 3,2 milioni di euro. Di questa somma, circa 1,2 milioni di euro sono stati utilizzati per l’acquisto delle quote residue di capitale.

Axolight: eccellenza del Made in Italy

Con sede a Scorzè, in provincia di Venezia, Axolight ha registrato nel 2023 ricavi di circa 5 milioni di euro, con un’impressionante quota di export pari all’86%. Un risultato che evidenzia la forte presenza internazionale dell’azienda, la quale è apprezzata nel mondo per la sua capacità di combinare design, affidabilità tecnica e funzionalità.

I prodotti di Axolight, in particolare le lampade a sospensione, si contraddistinguono per la loro multidimensionalità e modularità, rappresentando un’eccellenza del Made in Italy nel settore dell’illuminazione.

Dexelance: consolidamento strategico nel settore lighting

Il raggiungimento del 51% del capitale di Axolight, avvenuto nel secondo semestre del 2023, era già previsto dagli accordi stipulati al momento del primo investimento. Con la recente acquisizione, Dexelance ha raggiunto un accordo con gli azionisti venditori per salire al 100%. Questa operazione è parte di una strategia più ampia che mira a rafforzare la presenza di Dexelance nell’area strategica dell’illuminazione, attraverso i brand Davide Groppi, Flexalighting e Axolight.

L’integrazione di Axolight nel portafoglio del gruppo promette una maggiore efficacia organizzativa e una rinnovata interazione sinergica tra le varie società del comparto. Inoltre, la gamma di prodotti di Axolight, caratterizzata da un forte design decorativo, si allinea perfettamente con quella di Flexalighting, che si dedica alla progettazione e produzione di sistemi illuminotecnici per interni ed esterni, per una sinergia maggiore tra brand.

Cambiamenti nella leadership

Nell’ambito di questa operazione, Giuseppe Scaturro, socio di riferimento e Ceo di Axolight, lascerà la sua posizione per intraprendere nuove avventure imprenditoriali. Scaturro ha guidato l’azienda negli ultimi sette anni, portando avanti un importante processo di riorganizzazione e riposizionamento del brand, accompagnato da investimenti in prodotto, personale, comunicazione ed efficienza produttiva.

A prendere il posto di Scaturro sarà Roberto Mantovani, ex amministratore delegato di Flexalighting e con una lunga esperienza nel mercato dell’illuminazione.

“Il comparto Lighting di Dexelance, che nell’anno 2023 ha generato circa il 10% dei ricavi del Gruppo, è composto da tre realtà di assoluta eccellenza. Axolight è una di queste e crediamo fortemente nel suo potenziale di sviluppo e, in particolar modo, all’interazione sinergica con Flexalighting: lo sforzo commerciale e di prodotto combinato delle due società ci permetterà di offrire un’ampiezza e profondità di gamma di eccellenza nel mondo dei progetti di illuminazione. Ringraziamo Giuseppe Scaturro per l’ottimo lavoro svolto in Axolight e per il suo prezioso supporto nel percorso che abbiamo condiviso, augurandogli tutto il meglio nel prosieguo della sua carriera professionale. Siamo felici che Roberto Mantovani abbia deciso di accogliere questa nuova sfida e siamo sicuri che la sua esperienza nel mondo della luce sarà preziosa per lo sviluppo di Dexelance” ha dichiarato Andrea Sasso, Presidente e Ceo di Dexelance.

“Guidato da una smisurata passione, negli ultimi sette anni ho riservato ad Axolight ogni forma di dedizione. Lascio questa iniziativa nella convinzione che l’azienda, grazie ai valori e ai saperi che la contraddistinguono ed al gruppo di lavoro di cui si compone, sia oggi pronta per una nuova fase industriale ancora più sinergica rispetto alle opportunità che la completa appartenenza ad un gruppo può dare. Auguro al team di Axolight ed ai suoi azionisti ogni miglior successo per il prossimo futuro” ha commentato Giuseppe Scaturro.